МИД Латвии: только само белорусское общество может решать, каким быть его будущему

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что сегодня исполняется год со дня нечестных выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года.

"Исполняется год, как не успокаиваются мирные протесты белорусского общества, с тем чтобы были признаны их права человека и основные демократические свободы, которые в результате этих выборов были отняты",

- говорится в заявлении МИД.

МИД отмечает, что Латвия с глубоким уважением и восхищением наблюдает за выдержкой и силой духа белорусского народа, так как ненасильственные выступления за свои права проходят в условиях откровенных репрессий и бесправия. Десятки тысяч белорусов из всех регионов Беларуси и из всех социальных групп подверглись кратковременному задержанию только потому, что позволили себе выразить свою гражданскую позицию, тысячи арестованы, а более шестисот белорусов признаны политическими заключёнными. Людей унижают, пытают и убивают, подчеркивает министерство.

На протяжении года, вопреки международным обязательствам Беларуси, режим Александра Лукашенко целенаправленно уничтожал свободные средства массовой информации и негосударственные организации, а также запугивал, арестовывал и заставлял замолчать независимых журналистов и гражданских активистов. Защитники прав человека и представители оппозиции арестованы или вынуждены эмигрировать, подчеркивается в заявлении МИД.

Похитив воздушное судно авиакомпании Европейского союза 23 мая этого года, а также используя нелегальную эмиграцию как оружие против соседней Литвы и против Европейского союза, режим Лукашенко демонстрирует, что стал угрозой также и для международной безопасности.

МИД подчеркивает, что Латвия вместе с другими странами Европейского союза и международными партнёрами с августа 2000 года активно требует у Беларуси прекратить репрессии и соблюдать права человека. Реагируя на насилие и нарушения прав человека, Латвия и Европейский союз постепенно увеличивают давление санкций на Беларусь и готовы их усилить, если действия белорусских органов не изменятся.

Латвия считает, что только само белорусское общество может решать, каким быть его будущему.

"Единственным решением может быть только всеобъемлющий и демократический национальный диалог, включающий новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей ОБСЕ, освобождение всех политических заключённых без каких-либо условий, прекращение репрессий и соблюдение прав человека", - говорится в заявлении МИД.