Wizz Air закроет базу в Рижском аэропорту

В то же время Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Риги в несколько пунктов назначения, среди которых Дортмунд в Германии, Кутаиси в Грузии, Эйндховен в Нидерландах, Стокгольм в Швеции, Берген и Осло в Норвегии, Киев в Украине, Шеффилд и Лондон в Великобритании. Рейсы в Рейкьявик с 17 декабря будут перенесены в Вильнюс.

По словам представителя аэропорта Лауры Кулаковой, кризис Covid-19 оказал значительное влияние на всех игроков отрасли, вынудив их реорганизовать ресурсы, особенно с учетом прогнозов возможного ухудшения ситуации грядущей зимой.

"Wizz Air является долгосрочным и стабильным партнером аэропорта, объем направлений и рейсов, предлагаемых авиакомпанией из Риги, существенно не изменится, так что это никак не повлияет на количество пассажиров и доход", - сказал представитель аэропорта.

Сотрудники

Wizz Air заявила, что всем сотрудникам базы будут предложены возможности в других подразделениях сети.

Доля рынка Wizz Air в Рижском аэропорту в июле этого года составила 6%. Авиакомпания выполняет рейсы из столицы Латвии с 2010 года.

В 2014 году Wizz Air объявила о создании в Риге базы с одним самолетом.

Также Wizz Air готовится расширить свой флот в аэропорту Вильнюса с двух до трех самолетов и планирует полеты из Литвы в столицу Армении Ереван и столицу Исландии Рейкьявик.