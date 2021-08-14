Выявлено 108 новых случаев Covid-19; 91 заболевший не был вакцинирован

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 60,3 до 62,6 случая на 100 000 населения.
91 заболевший был непривитым или не завершившим курс вакцинации, 17- привитыми от Covid-19.
В минувшие сутки сделано 11 084 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.
С начала пандемии в Латвии было выявлено 140 049 случаев Covid-19, 2561 человек, заразившийся коронавирусом, скончался.
За минувшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19, пять человек выписаны. Таким образом, общее количество госпитализированных пациентов уменьшилось с 64 до 62, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 50 пациентов с Covid-19 со среднетяжелым течением заболевания, а у 12 пациентов болезнь протекает тяжело.
С начала пандемии госпитализация потребовалась 14 435 пациентам с Covid-19.