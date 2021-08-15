За три неполных месяца Кокинс получил от компании Tet почти 57 тыс. евро

В декларации Кокинса за 2020 год указано, что в прошлом году его зарплата в Tet составляла 102 204 евро, или в среднем 8 517 евро в месяц. В предыдущие три года его зарплата в Tet была примерно такой же. В 2019 году Кокинс в Tet заработал 104 766 евро, или в среднем 8730 евро в месяц. В 2018 году он получил ту же зарплату в Tet, что и в 2020 году - 102 204 евро, а в 2017 году - 103 627 евро, или в среднем 8636 евро в месяц. В 2016 году зарплата Кокинса в Tet была существенно ниже - 89 258 евро, или в среднем 7 438 евро в месяц, в 2015 году - 107 848 евро, или в среднем 8 987 евро в месяц, а в 2014 году - 71 610 евро, или в среднем 7 161 евро в месяц.

Таким образом, Кокинс, покинув пост председателя правления Tet в конце марта этого года, получил от компании дополнительно более 30 000 евро.

Представители Tet Public Asset Manager Possessor (Possessor) объяснили агентству LETA, что в 2009 году с Кокинсым был заключен договор полномочий. По условиям договоры Кокинсу выплачены все ему причитающиеся после прекращения действия договора суммы. Никаких дополнительных выплат бывшему председателю совета директоров "Tet" не производилось.

Уйдя из должности, Кокинс также задекларировал свою долю в OC Vision номинальной стоимостью 44 108 евро. Он также является членом совета директоров этой компании. Кокинс также задекларировал акции Apoga konsultācijas номинальной стоимостью 2846 евро. Кокинсу также принадлежит автомобиль 2016 года Audi А6 и недвижимость в Риге.

До конца марта этого года Кокинс также получил зарплату в размере 6300 евро от OC Vision и зарплату от DelfinGroup размере 69 евро.

Кокинс также задекларировал безналичные сбережения на общую сумму 59 481 евро и задолженность на 26 887 евро.

Как сообщалось ранее, в конце марта акционеры предприятия Tet приняли решение об отставке председателя совета Tet Гатиса Кокинса, на его место был назначен член совета Citadele banka Клавс Васкс.

Кокинс руководил советом Tet с 2009 года.

Предприятие Tet принадлежит государству в лице Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и зарегистрированному в Дании Tilts Communications (49%) - дочернему предприятию Telia Company.