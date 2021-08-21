LAMPA ⟩ Традиционная прожарка политиков: комики "жарят" Голубеву, Борданса и Домбровского

Лето в этом году выдалось жарким во всех смыслах – и солнце старалось изо всех сил не дать нам замерзнуть, и столкновения мнений по глобальным вопросам были особенно яростными. Самое смелое мероприятие LAMPА – "Прожарка политиков" – уже в седьмой раз в заключении фестиваля собирает и хорошенько прожаривает тех, у кого хватает смелости, чтобы посмеяться над собой и позволить это сделать другим.

21 августа в 21:45 на сцену Apgaismo в парке Руцкас в Цесисе поднимутся три храбреца – министр внутренних дел Мария Голубева (Attīstībai/Par!), министр юстиции Янис Борданс (Jaunā konservatīvā partija) и депутат Сейма Вячеслав Домбровскис.

Всех их очно и в прямой трансляции на сайте LAMPA вживую будут прожаривать давние заводилы фестиваля Рудольф Кугренс, Анете Консте, Эдгарс Балиньш и актер Янис Кронис. Угли и специи "Прожарке" подбросит ее ведущий Янис Скутелис.

Как обычно, основными блюдами "Прожарки" станут случаи подъемов и падений политиков.

Чтобы подогреть аппетит, "прожариваемые" уже ответили на первый вопрос разминки – за какие работы и упущения прошедшего года они "поджаривают" себя сами?

Мария Голубева признает, что этим летом, когда она стала министром внутренних дел, ее жизнь совершила основательный кульбит, дав хорошее основание для прожарки: "Я прожарила себя за то, что обещания спутнице жизни о прекрасном летнем отпуске развеялись, как дым. Получила также очередное подтверждение, что дорога в ад, или в моем случае наказание KNAB, вымощена благими намерениями, потому что я отдала свой пропуск на парковку коллеге по фракции и должна была объясняться, когда полностью забыла об этом случае".

Министр юстиции Янис Борданс даже прожариваясь не забывает о целях и идеалах: "Я поджариваюсь, если вижу несправедливость и бездействие. Однако команда – моя лучшая прожарка. Вместе мы прожариваемся и по поводу достижений, и планируя то, что еще предстоит сделать".

В свою очередь, депутат Сейма Вячеслав Домбровскис сам часто выступает инициатором прожарки: "Прожариваюсь, потому что сопротивляюсь разного рода стагнации, поэтому длительное время я искал во многих партиях способные слышать уши, и все же пришел к решению создавать новую партию. Есть такая поговорка – ни жареный, ни пареный, что применимо ко многим в Сейме и правительстве. Я точно не такой. Я предпочитаю быть самим собой, и я не боюсь, что меня "поджарят" из-за этого".

Согласно опросу, проведенному агентством исследований Norstat в июне, каждый десятый опрошенный считает политическую дуэль считается развлекательной, и чем она безумнее, тем лучше*. Скоро станет известно, насколько сумасшедшей будет Прожарка в этом году, но LAMPA обещает – будет жарко.