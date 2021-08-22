Covid-19: в Литве 407 новых случаев, в Эстонии - 101

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 407 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Умершие были из возрастных групп 50-59, 70-79, 80-89 и 90-99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 273,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 293 767 человек. От коронавируса в Литве скончались 4487 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 2373 теста на коронавирус, позитивный результат дал 101 из них, то есть 4,3%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 84,2 процента составили невакцинированные, у 17,8 процента курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 281,3 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 5,6 процента тестов.

За сутки открыто пять новых истории болезни Covid-19 стационарное лечение требуется 95 пациентам с Covid-19, средний возраст госпитализированных 67 лет, всего среди госпитализированных 61 человек старше 60 лет (64,2%). За сутки скончались два пациента с коронавирусом - 60-летний мужчина и 79-летняя женщина.