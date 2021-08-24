Казакс: жителям не нужно беспокоиться об исчезновении наличных денег

"Цифровой евро будет, но, по крайней мере в обозримом будущем, он не предназначен для замены наличных денег. Эти двое будут жить бок о бок. Так что людям не нужно беспокоиться об исчезновении наличных. Да, их доля будет уменьшаться по мере того, как технологии будут использоваться все больше и больше, но мы предоставим как наличные, так и цифровые евро.

Цифровой евро предназначен для использования преимуществ новых технологических возможностей, чтобы сделать окружающую среду и повседневную жизнь более удобными для жителей и компаний, а также предоставить центральному банку лучшие возможности для поддержки экономики во время кризиса", - сказал Казакс.

Он также приветствовал прогресс в реализации проекта цифрового евро. "Цифровой евро - это не вопрос "Это так?". Цифровой евро - это вопрос "Когда он будет и как он будет выглядеть?", - сказал Казакс.

Глава Банка Латвии отметил, что в настоящее время рассматривается дизайн цифрового евро.

"Я хотел бы призвать как жителей, так и компании выражать свое мнение о том, каким они хотят видеть цифровой евро, какие функции ему необходимы", - сказал Казакс.

Он также упомянул, что экономика в Европе очень разнообразна, включая страны, где наличные деньги все еще широко используются, а также те, где, как и в Латвии, роль наличных денег значительно снижается, но цифровая валюта - это будущее, и она необходима.