Вт, 24.08.2021
Именно деоккупация – это моя конечная цель, цель нашего государства, работы "Крымской платформы". Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату полуострова. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины
3

Казакс: жителям не нужно беспокоиться об исчезновении наличных денег

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В обозримом будущем цифровой евро будет предназначен не для замены наличных денег, а для использования новых технологических возможностей, сказал председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Цифровой евро будет, но, по крайней мере в обозримом будущем, он не предназначен для замены наличных денег. Эти двое будут жить бок о бок. Так что людям не нужно беспокоиться об исчезновении наличных. Да, их доля будет уменьшаться по мере того, как технологии будут использоваться все больше и больше, но мы предоставим как наличные, так и цифровые евро.

Цифровой евро предназначен для использования преимуществ новых технологических возможностей, чтобы сделать окружающую среду и повседневную жизнь более удобными для жителей и компаний, а также предоставить центральному банку лучшие возможности для поддержки экономики во время кризиса", - сказал Казакс.

3

Он также приветствовал прогресс в реализации проекта цифрового евро. "Цифровой евро - это не вопрос "Это так?". Цифровой евро - это вопрос "Когда он будет и как он будет выглядеть?", - сказал Казакс.

Глава Банка Латвии отметил, что в настоящее время рассматривается дизайн цифрового евро.

"Я хотел бы призвать как жителей, так и компании выражать свое мнение о том, каким они хотят видеть цифровой евро, какие функции ему необходимы", - сказал Казакс.

3

Он также упомянул, что экономика в Европе очень разнообразна, включая страны, где наличные деньги все еще широко используются, а также те, где, как и в Латвии, роль наличных денег значительно снижается, но цифровая валюта - это будущее, и она необходима.

"В Банке Латвии мы очень много работаем над тем, чтобы в то время, когда дизайн и принципы того, что именно представляет собой цифровой евро, будут ясны, государственный и частный секторы могли активно обсуждать, как использовать цифровые евро и помочь найти решения. Таким образом, первая цель - как можно скорее ввести цифровой евро, а вторая - помочь создать инфраструктуру, которая позволяет преобразовать цифровые евро в услуги, тем самым снижая затраты и получая прибыль", - сказал Казакс.


НАВЕРХ
Back