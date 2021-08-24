Забытый герой: почему один из авторов вакцины против Covid-19 не получил ни цента

Семь лет назад Маккеллен покинул Tekmira, отказавшись от своего открытия и любой финансовой выгоды. Бесконечные суды и политические игры в биофармацевтической промышленности утомили ученых. Теперь у него смешанные чувства: с одной стороны, Маккеллен не получает должного внимания, но с другой стороны, он убежден, что помог спасти мир.

"Целая команда отдала часть своей жизни созданию этой технологии. Они вкладывают в это свое сердце и душу. Эти люди сделали все возможное и невозможное, чтобы эта технология вообще появилась в мире", - сказал Маккеллен.

В октябре 2013 года Маккеллен, тогда научный директор Tekmira, встретился со Стефаном Банселем, генеральным директором недавно созданной компании Moderna Therapeutics. Маккеллен предложил Moderna совместно с Tekmira разработать новые рецептуры с учетом инновационного способа молекулярного переноса. Бансел ответил Маккеллен: "Ты слишком много платишь".

Этот разговор дал Маккеллену дурное предчувствие. Это было подкреплено участием Томаса Маденса, бывшего коллеги Маккеллена, который покинул Tekmira в 2008 году. В то время Бансела больше интересовала работа с Маденом, чем с Маккелленом, который разрабатывал свою технологию более 10 лет.

Соперничество между двумя учеными происходит из-за разногласий по поводу метода транспортировки мРНК, и, кроме того, Маккеллен обвиняет своего бывшего коллегу в присвоении идей.

В результате в 2008 году пути Маккеллен - Маден разошлись, и начались бесконечные судебные разбирательства, затрагивающие как бизнес, так и интеллектуальную собственность, то есть метод транспорта мРНК, разработанный Маккелленом.

В 2012 году завершился раунд судебных исков, в результате которых Alnylam, которые представлял Маден согласился выплатить Маккеллену 65 миллионов долларов и вернуть десятки патентов. Однако после соглашения новая компания Мадена приобрела ограниченные права на использование системы, разработанной Маккелленом, что позволило разрабатывать новые продукты мРНК.

В ходе этих разбирательств свое имя сделала венгерский биохимик Каталина Карико, которая была одной из первых, кто осознал, что система, созданная Маккелленом, имеет основной потенциал для работы препаратов мРНК. Еще в 2006 году она начала писать письма Маккеллену, приглашая канадских ученых к сотрудничеству, и что она дополнила революционную систему другим химическим составом, и что этот метод транспортировки молекул мРНК будет очень эффективным. Маккеллен, который был занят разбирательством, отклонил предложение венгерского ученого.

Карико не сдавалась. В 2013 году она пришла на встречу с руководителями Tekmira и выразила готовность переехать в Ванкувер, где она могла бы работать под руководством Маккеллена. Однако Tekmira отказалась.

"Moderna, BioNTech и CureVac - все они хотели, чтобы я поработала над ними. Мой фаворит Tekmira отказалась от моих услуг, поэтому я присоединился к BioNTech", - говорит Карико.