Вт, 24.08.2021
Я могу выразить лишь свое призрение тем людям, которые спекулируют понятиями, святыми для народа, с понятиями, которые для мира означают нечто совершенно иное: солидарность, а не разделение и ненависть в обществе. Дайнис Иванс, один из инициаторов "Балтийского пути"
Дайнис Иванс, один из инициаторов "Балтийского пути"

Забытый герой: почему один из авторов вакцины против Covid-19 не получил ни цента

ФОТО: AP/Scanpix

Канадский биохимик Иэн Маккеллен возглавил группу ученых, результаты которых теперь используются основными производителями вакцин против коронавируса. В то время как руководители компании зарабатывают миллиарды долларов прибыли, Макаллен не получил ни славы, ни денег за свою работу. Forbes говорит о "неизвестном человеке", который убежден, что помог спасти мир.

Лето 2020 года. В то время как мир был относительно расслабленным после первой волны, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла и генеральный директор BioNTech Угур Шахин отправились в Клостернойбург, Австрия. Они прибыли на небольшую фабрику под названием Polymun Scientific Immunbiologische Forschung на берегу Дуная. Бурла и Шахин поставили цель убедить руководство фабрики производить как можно больше липидных наночастиц для новой вакцины против Covid-19.

Вакцина Pfizer/BioNTech основана на технологии РНК-матрицы (мРНК), которая дает иммунной системе команду на борьбу с коронавирусом. Однако, чтобы легко вколоть в организм человека, мРНК должна быть "встроена" в микроскопические жировые фрагменты - липиды. Австрийский завод является одним из немногих в мире, производящих наночастицы такого типа, но Бурла подчеркнул, что он и Шахин должны участвовать в переговорах с австрийцами.

"Создание молекулы мРНК - относительно простой процесс. Самое сложное - доставить молекулу мРНК в наш организм и давать команды иммунной системе", - объяснил Бурла. Однако пока неясно, как именно Moderna и Pfizer/BioNTech смогли создать эту технологию. Это история о судебных процессах, обвинениях в мошенничестве и государственной измене. Ясно одно: когда человечество придумало способ доставки молекул мРНК в организм, который потенциально мог бы помочь в борьбе с пандемией, был разработан метод, в котором не участвовали Pfizer, Modern или BioNTech или какие-либо другие крупные разработчики вакцин.

Forbes провел исследование в течение нескольких месяцев, чтобы обнаружить, что малоизвестный 57-летний канадский ученый Маккеллен внес наибольший вклад в разработку метода "транспортировки" молекулы мРНК с липидами. В качестве научного директора небольших фармацевтических компаний Protiva Biotherapeutics и Tekmira Pharmaceuticals Маккеллен возглавлял команду, которая разработала технологию переноса молекул мРНК. Однако сегодня практически ни одна фармацевтическая компания не говорит открыто об этом революционном открытии. К тому же Маккеллен не заработал ни цента на разработке этой технологии.

"Я не хотел проводить всю свою жизнь в поисках истины, но мне негде искать. Большинство утренних новостей в Интернете посвящены вакцинам. Они повсюду. Нет сомнений в том, что в этих вакцинах используется созданная нами технология", - говорит Иэн Маккеллен.

Modern Therapeutics категорически отвергает утверждения о том, что ее мРНК-вакцина работает по системе, разработанной Маккелленом. Pfizer/BioNTech, с другой стороны, очень осторожны в отношении этих обвинений. Судебные процессы продолжаются, и на кону - большие деньги.

Moderna, Pfizer/BioNTech планируют продать вакцины на 45 миллиардов долларов. Маккеллен ничего не получит из этой суммы. Другие производители вакцин, такие как Gritstone Oncology, недавно заключили соглашение с Protiva и Tekmira об оплате от 5% до 15% от продаж за использование технологий Макаллена.

Маккеллен больше не имеет права на получение дохода от этой технологии. Только в этом году Маккеллен мог получить до 6,7 млрд долларов прибыли от вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech. Ирония заключается в том, что призыв президента США отозвать патенты на вакцины против Covid-19, вероятно, будет означать, что открытия Маккеллена не принесут прибыли.

Хотя Modern, Pfizer/BioNTech категорически все отрицает, научные данные свидетельствуют о том, что в их вакцинах используется удивительно похожая система доставки мРНК, созданная Маккелленом и его командой.

Moderna уже несколько лет заявляет, что создает свою собственную транспортную систему молекул мРНК. Однако, когда вакцина Covid-19 была впервые протестирована на мышах, в ней использовались те же четыре типа липидов, что и в технологии Маккеллена. Компания подчеркивает, что формула вакцины значительно изменилась со времени доклинических испытаний, но клиническая документация показывает, что у них также есть метод транспортировки молекулы мРНК, подобный системе Маккеллена.

То же самое и с Pfizer/BioNTech. В документах, представленных регулирующим органам, говорится, что вакцина содержит четыре типа липидов в том же порядке, в каком команда Маккеллена разработала несколько лет назад. Один из липидов - это новая вариация, созданная производителем.

Однако далеко не все игнорируют достижения команды Маккеллена.

"Он должен быть признан за разработку липидных наночастиц. Маккеллен - великий ученый, но ему не хватало видения будущего".

- говорит Каталина Карико, присоединившаяся к BioNTech в 2013 году. Ранее она заложила основу для разработки препаратов мРНК и в настоящее время является номинантом Нобелевской премии. Карико сожалеет, что несколько лет назад Маккеллен не приложил достаточно усилий, чтобы помочь Карико создать собственный продукт мРНК с использованием его собственной технологии.

Семь лет назад Маккеллен покинул Tekmira, отказавшись от своего открытия и любой финансовой выгоды. Бесконечные суды и политические игры в биофармацевтической промышленности утомили ученых. Теперь у него смешанные чувства: с одной стороны, Маккеллен не получает должного внимания, но с другой стороны, он убежден, что помог спасти мир.

"Целая команда отдала часть своей жизни созданию этой технологии. Они вкладывают в это свое сердце и душу. Эти люди сделали все возможное и невозможное, чтобы эта технология вообще появилась в мире", - сказал Маккеллен.

В октябре 2013 года Маккеллен, тогда научный директор Tekmira, встретился со Стефаном Банселем, генеральным директором недавно созданной компании Moderna Therapeutics. Маккеллен предложил Moderna совместно с Tekmira разработать новые рецептуры с учетом инновационного способа молекулярного переноса. Бансел ответил Маккеллен: "Ты слишком много платишь".

Этот разговор дал Маккеллену дурное предчувствие. Это было подкреплено участием Томаса Маденса, бывшего коллеги Маккеллена, который покинул Tekmira в 2008 году. В то время Бансела больше интересовала работа с Маденом, чем с Маккелленом, который разрабатывал свою технологию более 10 лет.

Соперничество между двумя учеными происходит из-за разногласий по поводу метода транспортировки мРНК, и, кроме того, Маккеллен обвиняет своего бывшего коллегу в присвоении идей.

В результате в 2008 году пути Маккеллен - Маден разошлись, и начались бесконечные судебные разбирательства, затрагивающие как бизнес, так и интеллектуальную собственность, то есть метод транспорта мРНК, разработанный Маккелленом.

В 2012 году завершился раунд судебных исков, в результате которых Alnylam, которые представлял Маден согласился выплатить Маккеллену  65 миллионов долларов и вернуть десятки патентов. Однако после соглашения новая компания Мадена приобрела ограниченные права на использование системы, разработанной Маккелленом, что позволило разрабатывать новые продукты мРНК.

В ходе этих разбирательств свое имя сделала венгерский биохимик Каталина Карико, которая была одной из первых, кто осознал, что система, созданная Маккелленом, имеет основной потенциал для работы препаратов мРНК. Еще в 2006 году она начала писать письма Маккеллену, приглашая канадских ученых к сотрудничеству, и что она дополнила революционную систему другим химическим составом, и что этот метод транспортировки молекул мРНК будет очень эффективным. Маккеллен, который был занят разбирательством, отклонил предложение венгерского ученого.

Карико не сдавалась. В 2013 году она пришла на встречу с руководителями Tekmira и выразила готовность переехать в Ванкувер, где она могла бы работать под руководством Маккеллена. Однако Tekmira отказалась.

"Moderna, BioNTech и CureVac - все они хотели, чтобы я поработала над ними. Мой фаворит Tekmira отказалась от моих услуг, поэтому я присоединился к BioNTech", - говорит Карико.

В то время Moderna и Бансел также искали способы решения проблемы передачи мРНК. Бансель вел переговоры с Tekmira, но они зашли в тупик, потому что Tekmira хотела получить как минимум 100 миллионов долларов в виде бонусов. Вместо этого Moderna начала работать с Маденом и его фармацевтической компанией Acuitas Therapeutics.

Из-за бесчисленных судебных процессов и бесконечных корпоративных маневров ученый-трудоголик сгорел.

Чувствуя себя потерянным, Маккеллен покинул Tekmira в 2014 году. Он продал свою долю, купил трейлер и вместе с женой отправился в путешествие по Канаде на 8000 километров.

После того, как Маккеллен покинул Tekmira, компания была переименована в Arbutus BioPharma и начала разработку препарата, который должен помочь в борьбе с гепатитом. Однако были получены патенты на транспортную систему мРНК на основе четырех липидов.

Судебный процесс продолжался, поскольку Маден продолжал заключать соглашения о сотрудничестве в использовании метода передачи мРНК, хотя у него не было таких прав.

После двух лет судебных разбирательств обе стороны пришли к мировому соглашению - Мадену было запрещено использовать технологию Маккеллена в каких-либо продуктах в будущем. Позже бывший союзник Маккеллена и руководитель Arbutus, Марк Мурер, основал Genevant Sciences в сотрудничестве с Genevant Sciences, которому были переданы права интеллектуальной собственности на систему, созданную Маккелленом.

Его быстро использовали несколько компаний. Например, несколько месяцев спустя Шахин, генеральный директор BioNTech, заключил соглашение с Genevant об использовании системы Маккеллена в пяти основных противораковых препаратах мРНК. Кроме того, в соглашении обсуждалось сотрудничество в пяти других программах мРНК для лечения редких заболеваний. В нем не говорилось о непредвиденных событиях, таких как пандемия коронавируса.

Moderna использовала другой подход, подав претензии в Управление по патентам и товарным знакам США, добиваясь отзыва патентов, связанных с системой, разработанной Маккелленом, которая теперь стала собственностью Genevant. Иск был отклонен судом в 2020 году, и Moderna все еще добивается отзыва патентов системы Маккеллена.

Однако Рэй Джордан, представитель Moderna, сообщил Forbes, что компания действительно получила лицензию на использование интеллектуальной собственности Tekmira в производстве более старых продуктов. В новых продуктах, в том числе при разработке вакцин, используются новые технологии, не имеющие ничего общего с Tekmira .

Genevant уклонилась от комментариев. Похоже, что компания находится в неравной борьбе. В мае администрация Байдена поддержала отказ от патентов на вакцины против Covid-19. По иронии судьбы, это более выгодно для Moderna, Pfizer/BioNTech, поскольку Genevant больше не сможет претендовать на дивиденды от гигантских прибылей фармацевтических компаний.

Однако это ничего не меняет в жизни Иена Маккеллена. Возможно, он сделал одно из самых важных открытий в медицине в этом столетии, но его имя почти исчезло из индустрии биотехнологий.

"Я уверен, что я сделал вклад. У меня смешанные чувства по поводу того, как это описать, но я точно знаю, как появились такие технологии", - лаконично ответил Маккеллен.


НАВЕРХ
Back