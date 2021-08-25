Люди стали чаще брать жилищные кредиты. В этом году их объем увеличился более чем в 1,5 раза

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем жилищных кредитов увеличился более чем в 1,5 раза. В первом полугодии прошлого года балтийские клиенты банка взяли на покупку жилья кредитов на 171,7 млн евро.

"Первая половина прошлого года была относительно спокойной. После этого кредитование начало расти, и осенью и в конце года рекорды жилищного кредитования были установлены во всех трех странах Балтии.

В этом году годовые рекорды по объему кредитов были достигнуты в Эстонии и Латвии в марте, а в Литве в мае", - сообщил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, отметив, что в прошлом году после первого объявления чрезвычайного положения спрос на жилищные кредиты снизился во всех трех странах Балтии, но в июне рынок стал значительно активнее.

"В этом году мы уже проконсультировали почти 35 000 жителей стран Балтии по жилищным кредитам. Работа на дому повысила интерес к недвижимости за пределами городских центров, и значительное количество людей покупают дачи и хутора. Мы учли эти тенденции и стали более гибкими в предоставлении жилищных кредитов на недвижимость вдали от центров.

Мы также начали предлагать кредит-идеи, погашение которых гарантируется недвижимостью, находящейся в собственности человека, благодаря чему у него есть немного больше свободы выбора нестандартной недвижимости, такой как старый коттедж, ликвидности которого недостаточно для получения жилищного кредита", - сказал Ребане.

По его словам, несмотря на стремительный рост кредитования, Luminor по-прежнему полностью удовлетворяет свои потребности в кредитовании за счет средств, накопленных на депозитах. В конце июня этого года общий кредитный портфель банка составлял 9,641 млрд евро, объём вкладов - 10,632 млрд евро.