Видео ⟩ В Грузии от удара молнии погибло более 500 овец

Инцидент произошел 9 августа.

Местные жители были потрясены, увидев трупы овец, лежащие на земле. Сообщается, что часть погибшего скота принадлежала местному фермеру из Тамбовского и Кахетинского районов. Для оценки ущерба была нанята следственная комиссия.

9 августа владельцу овец позвонили по телефону и сказали, что во время грозы погибли сотни голов скота. СМИ сообщают, что пастух также пострадал от удара молнии и потерял сознание.

Заместитель мэра Ниноцминда Артавазд Тоноян сообщил, что 9 августа паслись почти 1500 овец. Пастбище находится в пяти километрах от села Тамбовка.

Хотя пастух сказал, что причиной смерти стала молния, Тоноян сказал, что официального подтверждения нет.

Сообщив, что для расследования дела была нанята комиссия, Тоноян сказал: "Причины выяснит ветеринар. Единственное, что мы можем сейчас сделать, это выделить место, где будут захоронены трупы овец".

Заместитель мэра Ниноцминда Александр Микеладзе сказал Daily Star, что это был первый случай, когда такое большое количество овец погибло на пастбище. Однако он также согласился с Тоноян и сказал:

"Мы не слышали о таком, что гроза может убить столько овец".

Как сообщается, Леванов и другие владельцы овец обратились к властям Грузии с просьбой о компенсации. Однако любая компенсация будет возможна только после того, как власти оценят ущерб и его причины.