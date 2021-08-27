В пресс-конференции приняли участие: председатель Рижской думы Мартиньш Стакис,

председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Ивета Ратиника,

заместитель председателя комитета городского имущества Антонина Ненашева, директор департамента образования, культуры и спорта Марис Крастиньш,

и.о. директора департамента имущества Владимир Озолиньш,

руководитель департамента строительства Рихард Русинс.

Видео: Запись пресс-конференции

Стакис: школы Риги готовы к очным занятиям

Он подчеркнул, что учителя не должны быть администраторами платформы Zoom, а родители не должны быть учителями для своих детей. Дети тоже только выиграют от очного обучения, уверен мэр Риги.

Касательно соблюдения мер безопасности, Стакис подчеркнул, что они не являются чрезмерными или невыполнимыми. Мэр рассказал, что его сын учится в Германии, где нормой для всего учебного процесса является ношение маски весь день и выполнение тестов два раза в неделю.

Мэр Риги признал, что это причиняет неудобства, но требования надо выполнять.

Стакис добавил, что сотрудничество с лабораториями, проводящими тестирование учеников, происходит по-разному. Бывают небольшие проблемы, несвоевременные поставки и неточности. Однако это проблемы, которые можно решить.

Этим летом в Риге отремонтировали 47 школ и 68 детских садов

Всего на ремонт учебных заведений было выделено около 14,5 миллиона евро.

Из этих средств 12 миллионов евро были предоставлены в рамках муниципальной инвестиционной программы, 1,2 миллиона евро - в бюджете Департамента имущества и 1,3 миллиона евро - в финансировании Европейского фонда регионального развития.

До конца этого года планируется заключить договоры на 1,5 миллиона евро.

В рижских школах от Covid-19 вакцинировано примерно 70% работников

По данным на 23 августа, охват вакцинацией в школах достиг 69%, в спортивных школах - 68%, в музыкальных и художественных школах - 72%.

Сложнее всего с вакцинацией в дошкольных образовательных учреждениях, где вакцинировано 56% сотрудников.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис отметил, что, по мнению специалистов, это связано с тем, что в детских садах больше технического персонала, чем педагогов.

В свою очередь он считает, что такие показатели вакцинации связаны с тем, что детские сады не имели негативного опыта закрытия и перехода на удаленную работу в прошлом учебном году, как это было в общеобразовательных школах.

Стакис сообщил, что показатели вакцинации будут улучшаться, так как многие педагоги получили прививку, но они еще не завершили курс вакцинации.