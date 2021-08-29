Вс, 29.08.2021
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На улице Йомас в Юрмале начались ремонтные работы: там меняют освещение

Улица Йомас ранней весной ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На прошлой неделе начались работы по реконструкции уличного освещения на улице Йомас в Риге. Работы за 176 449 евро осуществит предприятие EL.Serviss, сообщает агентство LETA.

В ходе реконструкции будет произведена замена 115 столбов освещения, кроме того, лампочки в них заменят на энергоэффективные LED-лампы.

Характерные для улицы Йомас шарообразные светильники будут сохранены.

Работы проходят при поддержке финансирования Европейского регионального фонда развития.

Реконструкция освещения улицы Йомас ведется на участке от улицы Лиенес до Турайдас и напротив стоянки Майори на участке от Йомас до Лиенес. Работы продолжатся до 30 сентября.

Реконструкция будет осуществляться постепенно, сначала работы будут произведены в зонах, где предусмотрена замена столбов освещения.


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