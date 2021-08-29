На улице Йомас в Юрмале начались ремонтные работы: там меняют освещение
На прошлой неделе начались работы по реконструкции уличного освещения на улице Йомас в Риге. Работы за 176 449 евро осуществит предприятие EL.Serviss, сообщает агентство LETA.
На прошлой неделе начались работы по реконструкции уличного освещения на улице Йомас в Риге. Работы за 176 449 евро осуществит предприятие EL.Serviss, сообщает агентство LETA.
В ходе реконструкции будет произведена замена 115 столбов освещения, кроме того, лампочки в них заменят на энергоэффективные LED-лампы.
Характерные для улицы Йомас шарообразные светильники будут сохранены.
Работы проходят при поддержке финансирования Европейского регионального фонда развития.
Реконструкция освещения улицы Йомас ведется на участке от улицы Лиенес до Турайдас и напротив стоянки Майори на участке от Йомас до Лиенес. Работы продолжатся до 30 сентября.
Реконструкция будет осуществляться постепенно, сначала работы будут произведены в зонах, где предусмотрена замена столбов освещения.