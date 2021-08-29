На улице Йомас в Юрмале начались ремонтные работы: там меняют освещение

В ходе реконструкции будет произведена замена 115 столбов освещения, кроме того, лампочки в них заменят на энергоэффективные LED-лампы.

Характерные для улицы Йомас шарообразные светильники будут сохранены.

Работы проходят при поддержке финансирования Европейского регионального фонда развития.

Реконструкция освещения улицы Йомас ведется на участке от улицы Лиенес до Турайдас и напротив стоянки Майори на участке от Йомас до Лиенес. Работы продолжатся до 30 сентября.