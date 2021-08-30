Лето или осень? Синоптики рассказали о погоде в последний понедельник августа
В понедельник, 30 августа, температура в Латвии достигнет +17...+21 градуса, поделились синоптики.
В понедельник, 30 августа, температура в Латвии достигнет +17...+21 градуса, поделились синоптики.
Небо будет облачным, местами ожидаются несильные осадки.
Будет дуть слабый-умеренный ветер с северо-востока.
В столице страны выглянет солнце, значительных дождей не ожидается, температура будет колебаться в районе около +20 градусов.
На погоду в Латвии влияют антициклон на севере и циклон на юге.
Температура воды
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море на побережье Латвии утром 30 августа составляет от +7 градусов (Даугавгрива) до +18 (Лиепая).
Из-за продолжительного северо-восточного ветра на побережье Видземе произошел апвеллинг - холодная вода пришла к берегу с большей глубины. На наблюдательной станции Даугавгрива во второй половине прошлой недели вода похолодала с +16 до +6 градусов, а в порту Скулте за последние сутки остыла ниже отметки в +13 градусов.
В Мерсрагсе температура воды также составляет +13 градусов, в Рое и Колке - по +15 градусов, в портах Вентспилса и Лиепаи - +17 и +18 градусов соответственно.
В озерах и большей части рек температура воды - от +14 до +18 градусов.