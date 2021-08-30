Лето или осень? Синоптики рассказали о погоде в последний понедельник августа

Небо будет облачным, местами ожидаются несильные осадки.

Будет дуть слабый-умеренный ветер с северо-востока.

В столице страны выглянет солнце, значительных дождей не ожидается, температура будет колебаться в районе около +20 градусов.

На погоду в Латвии влияют антициклон на севере и циклон на юге.

Температура воды

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море на побережье Латвии утром 30 августа составляет от +7 градусов (Даугавгрива) до +18 (Лиепая).

Из-за продолжительного северо-восточного ветра на побережье Видземе произошел апвеллинг - холодная вода пришла к берегу с большей глубины. На наблюдательной станции Даугавгрива во второй половине прошлой недели вода похолодала с +16 до +6 градусов, а в порту Скулте за последние сутки остыла ниже отметки в +13 градусов.

В Мерсрагсе температура воды также составляет +13 градусов, в Рое и Колке - по +15 градусов, в портах Вентспилса и Лиепаи - +17 и +18 градусов соответственно.