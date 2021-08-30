Пересмотр расходов государственного бюджета как инструмент политики

В тесном сотрудничестве с отраслевыми министерствами за эти годы удалось эффективизировать и усовершенствовать процесс планирования и исполнения бюджета, внести существенные изменения в нормативные акты, облегчив министерствам техническую работу и усилив аналитическую работу, а также направив выделенное в предыдущие годы финансирование на актуальные приоритеты. Министерства убедились также, что идентифицированное финансирование остается в распоряжении министерства для приоритетного финансирования других отраслей, с одновременным снижением

административной нагрузки на министерство. Это значит, что не составляется отдельное информационное сообщение КМ по каждой инициативе, а вся информация доступна вместе в отчете об обзоре расходов.

Министерство здравоохранения в виде пилотного проекта внедрило принцип “нулевого” бюджета для компенсируемых государством медикаментов и материалов, в сотрудничестве с профессиональными организациями и учреждениями высшего образования начало пересмотр списка врачей-специалистов, оценивая возможность изменения продолжительности резидентуры по основным специальностям и приближаясь к установленной в директиве Европейского Союза продолжительности резидентуры. Министерство образования и науки в рамках пересмотра расходов инициировало ряд изменений в высшем образовании и пересмотрело принципы финансирования докторантуры. Министерство пересмотрело также порядок финансирования программ дистанционного обучения в общем образовании, таким образом способствуя использованию финансирования в соответствии с изменением количества учащихся и совершенствуя механизм контроля, а также приступило к изменениям в администрировании средств государственного бюджета, предназначенных для спортивного сектора. Министерство финансов расширило возможности министерств для использования в следующем финансовом году не использованного в предыдущем году финансирования, внедрив механизм, позволяющий государственным бюджетным учреждениям в следующем году продолжить использование средств, выделенных на предыдущий хозяйственный год.

В рамках пересмотра государственного бюджета осуществляется поиск лучших возможных решений разных сложных вопросов, содействие межведомственному сотрудничеству и внедрение лучшей мировой практики.

2021 год стал шестым годом с тех пор, как Министерство финансов осуществляет пересмотр расходов и готовит информационное сообщение о результатах пересмотра расходов и предложения по использованию этих результатов в процессе разработки законопроекта о среднесрочном бюджете и законопроекта о годовом государственном бюджете. В охват пересмотра расходов в этом году включены три главных блока – анализ находящейся в ведении отраслевого министерства политики финансирования, горизонтальные мероприятия по перераспределению финансовых ресурсов в пользу актуальных приоритетов, а также совершенствование процессов и систем. В 2021 году Министерство финансов в качестве одной из целей пересмотра расходов выдвинуло укрепление сотрудничества с отраслевыми министерствами, содействуя пересмотру базовых расходов министерств, с одновременной поддержкой инициативы по изменению политики, таким образом эффективизируя происходящие в государственном управлении процессы и использование ресурсов государственного бюджета.

Точно так же, как вызванная Covid-19 глобальная пандемия изменила повседневную жизнь каждого человека, не стала исключением и организация работы занятых в государственном управлении. Удаленное выполнение должностных обязанностей позволило отдельным учреждениям государственного

управления оптимизировать офисные помещения, а использование цифровых инструментов для удаленного участия в собраниях, учебе и конференциях позволило сократить запланированные командировочные расходы. Министерства проводят также структурные изменения, внедряя централизацию отдельных функций или их передачу поставщикам аутсорсинговых услуг.

Однако одновременно пандемия вызвала необходимость в соответствующем техническом обеспечении и подходе к информационным и коммуникационным технологиям не только для организации удаленной работы в государственном управлении, но и для обеспечения удаленных услуг для всех жителей. Таким образом часть сэкономленных средств была направлена на улучшение IT инфраструктуры и поддержание ИКТ-ресурсов и информационных систем.