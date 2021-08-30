От Covid-19 уже были привиты 71% работников образования

От Covid-19 привиты 59% работников дошкольных учреждений, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее. Рост на один процентный пункт был зафиксирован на уровне общего образования, где привито 73% работников, а на уровне высшего образования вакцинировано 83% работников, как и неделей ранее.