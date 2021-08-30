Пн, 30.08.2021
Данной инициативой хочу изменить мнение общества о необходимости вакцинации. Я призываю депутатов Сейма показать пример! Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv
Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv

От Covid-19 уже были привиты 71% работников образования

Анита Муйжниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Охват вакцинацией от Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 71%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.

По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на два процентных пункта.

От Covid-19 привиты 59% работников дошкольных учреждений, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее. Рост на один процентный пункт был зафиксирован на уровне общего образования, где привито 73% работников, а на уровне высшего образования вакцинировано 83% работников, как и неделей ранее.


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