От Covid-19 уже были привиты 71% работников образования
Охват вакцинацией от Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 71%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.
Охват вакцинацией от Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 71%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.
По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на два процентных пункта.
‼️ Jaunākie dati par vakcināciju izglītības iestādēs ‼️— Anita Muizniece (@anita_muizniece) August 30, 2021
Izglītības iestādēs kopā vakcinēti 71% (+2) darbinieki:
- pirmsskolas 59%;
- vispārējās izgl.iestādes 73%;
- augstskolās 83%.#pedagogivakcinējas #mācībasklātienē #atpakaļnormā
От Covid-19 привиты 59% работников дошкольных учреждений, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее. Рост на один процентный пункт был зафиксирован на уровне общего образования, где привито 73% работников, а на уровне высшего образования вакцинировано 83% работников, как и неделей ранее.