FKTK разрешила зарегистрированному в Швеции TF Bank открыть филиал в Латвии

"Учредив филиал банка, мы укрепим свои позиции на латвийском рынке и планируем и дальше развивать потребительское кредитование, чтобы более эффективно обслуживать растущее число клиентов", - сказал руководитель латвийского филиала TF Bank Юрис Пуце.

Ранее TF Bank предоставлял услуги потребительского кредитования в трансграничном формате из Швеции. С открытием филиала в Латвии банк сможет более гибко разрабатывать продукты для клиентов.

"После пяти лет работы на латвийском рынке потребительского кредитования кредитный портфель банка достиг более 60 млн евро, и в ближайшие месяцы планируется внедрить новые инновационные финансовые решения", - отметили в банке.

Пуце отметил, что уровень заимствования средств латвийскими домохозяйствами ниже, чем в других европейских странах, что указывает на большой потенциал рынка.

TF Bank является публичным акционерным обществом, акции которого котируются на Стокгольмской фондовой бирже Nasdaq. В Латвии банк предлагает несколько видов кредитования - денежный кредит, автокредит, перекредитацию, консолидацию займов.

TF Bank был основан в 1987 году в Швеции и предлагает банковские услуги в интернете. TF Bank в настоящее время работает в Скандинавии и странах Балтии, а также в Польше, Германии и Австрии.

Латвийский филиал TF Bank зарегистрирован 26 июля 2021 года, его юридический адрес - Рига, ул. Делю, 4.