Пт, 3.09.2021
Поскольку я был партнером по сотрудничеству Минобороны Латвии в Афганистане, прошу рассмотреть мою просьбу предоставить мне и моей семье возможность переехать в Латвию, чтобы жить в мире, безопасности и процветании Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии
Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Еще 31 человек не смог нелегально проникнуть в Латвию

Граница Латвии и Беларуси в Силене ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пограничники в среду, 1 сентября, предотвратили попытки еще 31 человека незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщила сегодня утром в интервью программе LTV Rīta Panorāma министр внутренних дел Мария Голубева.

Всего с 10 августа предотвращены попытки 858 человек нелегально пересечь государственную границу Латвии.

Вчера, 2 сентября, за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации границу по гуманитарным причинам было позволено пересечь 25 лицам , а задержаны с начала года 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших госграницу.

Сегодня, 3 сентября, министр внутренних дел планировала посетить латвийско-белорусскую границу с целью ознакомиться с ситуаций и планируемым строительством ограждения.

Голубева и прочие политики уже посещали границу 11 августа.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.


НАВЕРХ
Back