Еще 31 человек не смог нелегально проникнуть в Латвию

Всего с 10 августа предотвращены попытки 858 человек нелегально пересечь государственную границу Латвии.

Вчера, 2 сентября, за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации границу по гуманитарным причинам было позволено пересечь 25 лицам , а задержаны с начала года 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших госграницу.

Сегодня, 3 сентября, министр внутренних дел планировала посетить латвийско-белорусскую границу с целью ознакомиться с ситуаций и планируемым строительством ограждения.

Голубева и прочие политики уже посещали границу 11 августа.