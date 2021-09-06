Видео ⟩ Рассказ таксиста: Сделайте прививку, друзья!

"Сейчас я от всей души советую всем, особенно молодежи, защищать не только себя, но и своих детей", - рассказывает Виталий.
Он уже переболел этим вирусом, что создало обманчивое впечатление, что он защищен.
Екатерина Ягодзинска-Пешкова, анестезиолог и реаниматолог Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS), описывает состояние пациента как тяжелое, но стабильное. Ему по-прежнему проводят искусственную вентиляцию легких, количество кислорода в его теле меняется в зависимости от положения, и ясно, что пациенту еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет выздороветь.
Передача отмечает, что зачастую только в реанимации пациенты принимают решение о вакцинации, но бывает уже поздно.
"Этот пациент перед тем, как поговорить с вами, упомянул, что было глупо не пройти вакцинацию. Что, если бы была такая возможность, он бы это сделал. Было несколько пациентов, которые спрашивали: а сейчас можно? Что ж, к сожалению, нам приходится говорить, что сейчас уже слишком поздно. Были те, кто решился на прививку, но не успел", - говорит Ягодзинска-Пешкова.