Пн, 6.09.2021
15 см оказался довольно-таки нормальный размер. Об этом я узнала через год, когда увидела линейку Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
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Видео ⟩ Рассказ таксиста: Сделайте прививку, друзья!

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Полагаться на антитела, которые после выздоровления от коронавируса предотвратят повторное заражение и серьезное течение заболевания, не всегда оправдано. Об этом свидетельствует опыт Виталия, пациента, у которого взяла интервью передача LTV Panorāma, когда тот лежит в реанимационном отделении больницы с кислородной маской на лице.

"Сейчас я от всей души советую всем, особенно молодежи, защищать не только себя, но и своих детей", - рассказывает Виталий.

Он уже переболел этим вирусом, что создало обманчивое впечатление, что он защищен.

Екатерина Ягодзинска-Пешкова, анестезиолог и реаниматолог Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS), описывает состояние пациента как тяжелое, но стабильное. Ему по-прежнему проводят искусственную вентиляцию легких, количество кислорода в его теле меняется в зависимости от положения, и ясно, что пациенту еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет выздороветь.

Передача отмечает, что зачастую только в реанимации пациенты принимают решение о вакцинации, но бывает уже поздно.

"Этот пациент перед тем, как поговорить с вами, упомянул, что было глупо не пройти вакцинацию. Что, если бы была такая возможность, он бы это сделал. Было несколько пациентов, которые спрашивали: а сейчас можно? Что ж, к сожалению, нам приходится говорить, что сейчас уже слишком поздно. Были те, кто решился на прививку, но не успел", - говорит Ягодзинска-Пешкова.


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