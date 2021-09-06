Видео ⟩ Рассказ таксиста: Сделайте прививку, друзья!

Екатерина Ягодзинска-Пешкова, анестезиолог и реаниматолог Рижской Восточной клинической больницы ( RAKUS ), описывает состояние пациента как тяжелое, но стабильное. Ему по-прежнему проводят искусственную вентиляцию легких, количество кислорода в его теле меняется в зависимости от положения, и ясно, что пациенту еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет выздороветь.

"Этот пациент перед тем, как поговорить с вами, упомянул, что было глупо не пройти вакцинацию. Что, если бы была такая возможность, он бы это сделал. Было несколько пациентов, которые спрашивали: а сейчас можно? Что ж, к сожалению, нам приходится говорить, что сейчас уже слишком поздно. Были те, кто решился на прививку, но не успел", - говорит Ягодзинска-Пешкова.