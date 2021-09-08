"Очень сложно и дорого": Кирсис о проверке сертификатов на Covid-19 в общественном транспорте Риги

"Невозможно ввести повсеместный контроль сертификатов Covid-19 в общественном транспорте Риги", - сказал заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис (JV).

Он признал, что проверку таких сертификатов, возможно, можно было бы ввести в региональном транспорте с меньшим количеством пассажиров.

Однако реализовать это в Риге будет очень сложно и дорого.

Уже сообщалось, что максимальная заполняемость общественного транспорта увеличена до 80% вместо прежних 65%, а перевозчикам на коммерческих маршрутах и в крупных городах будет разрешено организовывать перевозки для пассажиров только с ковид-сертификатами.

Это предусматривают одобренные правительством во вторник поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19.

Заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис (JV) указывает, что для осуществления такого контроля необходимо нанять несколько сотен кондукторов, чтобы они могли проверять наличие сертификатов и идентифицировать людей.

Политик отметил, что уже прошлой зимой об этом говорили на заседаниях Оперативной группы кризисного управления и были сделаны выводы о невозможности осуществления такого контроля в Риге.

Также нельзя однозначно говорить о запрете людям пользоваться общественным транспортом. Во-первых, потребуется более 1000 полицейских, чтобы остановить посадку у каждой двери трамвая. Кроме того,

не пуская пассажиров в общественный транспорт может образоваться ситуации, когда, например, врач не выйдет на работу.