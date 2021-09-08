Как минимум девять проживающих в центре для соискателей убежища "Муцениеки" заболели Covid-19

Как сообщает передача Panorāma на LTV, как и вчера, большая часть жителей центра собралась во дворе заведения. Однако атмосфера уже не такая напряженная, как вчера, и беженцы приняли просьбу администрации и прошли тесты на Covid-19 без особых возражений, надеясь, что отрицательный результат позволит снять карантинный режим, чтобы они смогли выйти за пределы территории центра.

"Все в порядке у нас внутри. У нас здесь нет проблем", - описывает один из жителей центра. По его словам, все люди сдали анализы и имеют отрицательный результат.

Однако Управление делами гражданства и миграции (PMLP) не подтверждает это оптимистичное сообщение. Руководитель учреждения Майра Розе сообщила, что все жители центра "Муцениеки" действительно сдали тесты, но результаты еще собираются.

Однако сегодня вечером уже стало известно, что как минимум девять из 260 жителей центра инфицированы Covid-19.

Они уже изолированы от остальных, и PMLP в настоящее время консультируется с эпидемиологами о дальнейших действиях. Однако до тех пор жителям не разрешат покидать территорию.

Майра Розе отмечает, что эти люди уже находились на карантине перед приездом в Латвию и ждали момента, когда им больше не придется сидеть в комнате. Рабочая группа иммиграционных специалистов и эпидемиологов теперь решит, кто из проживающих в центре будет и далее сидеть в карантине, а кому разрешат жить более свободно.

Дополнительное недовольство, по неофициальной информации, среди проживающих в центре "Муцениеки" иракских курдов вызвано тем, что несколько их соотечественников были переведены в следственный изолятор после интервью с представителями спецслужб и, скорее всего, им будет отказано в убежище в Латвии.

За ситуацией в центре "Муцениеки" по-прежнему следят несколько бригад государственной полиции.

Как сообщалось, во вторник, 7 сентября, в центре был объявлен карантинный режим для контроля ситуации с Covid-19. Это решение основано на распространенности Covid-19 в стране и на том факте, что только около 50% просителей убежища вакцинировались от Covid-19.

Решение о карантинном режиме было принято для защиты здоровья соискателей убежища и своевременного предотвращения новой вспышки Covid-19.

Режим карантина вызвал протесты проживающих в центре.

В настоящее время в центре проживает 260 человек, включая детей.