Латвийская компания привлекла инвестиции в размере 45 миллионов долларов

Компания Printify завершила один из крупнейших этапов привлечения инвестиций в странах Балтии, получив финансирование от соучредителей венчурной компании Index Ventures, H&M Group, Virgin Group, Wise и Vinted и других лидеров технологической отрасли и бизнес-ангелов, включая такие отраслевые инвестиционные фонды в сфере развлечений, как Dreamers VC Уилла Смита. Компания планирует использовать полученное финансирование для расширения рынка сбыта по всему миру.

"Наш рынок - весь мир, но наша штаб-квартира всегда была в Латвии - здесь также работает большая часть нашей международной команды из 500 человек. Мы гордимся тем, что являемся частью латвийской экосистемы стартапов, поэтому решили стать первым стартапом в Латвии, предлагающим нашим сотрудникам опционы на акции. Для нас важно, чтобы команда была частью успеха компании, потому что в основе наших достижений совместная работа команды", - говорит Янис Бердиганс.

Он подчеркнул, что миссия компании - создать платформу, которая постоянно развивается и позволяет любому начать бизнес электронной коммерции с минимальными инвестициями и рисками. "Миссия Printify - превратить электронную коммерцию из массового производства в производство по запросу, и мы планируем продолжить наш быстрый рост, выходя на новые рынки и инвестируя в команду самых талантливых и целеустремленных людей в Европе", - говорит Бердиганс.

Сейчас на платформе зарегистрировано более 2 миллионов продавцов.

Ооборот Printify Development в прошлом году составил 7,139 миллиона евро, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, а прибыль компании увеличилась в 3,4 раза и достигла 847 084 евро.