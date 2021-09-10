Пт, 10.09.2021
Это была масштабная группа наркодилеров с тщательно разработанными планами импорта и экспорта на другие континенты о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании
о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании

Список стран ЕС, по приезде из которых невакцинированным можно не соблюдать самоизоляцию

ФОТО: La Bella Studio/Shutterstock.com

Непривитые от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию после въезда в Латвию из пяти стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Не нужно соблюдать изоляцию, прибывая в Латвию из Чехии, Венгрии, Словакии, Польши и Ватикана.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии составляет 182,1, а неделю назад - 115,2. Средний показатель заболеваемости в странах ЕЭЗ и ЕС в настоящее время составляет 187,26.

В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе достиг 366,8 (334,4 неделей ранее). В свою очередь, литовский показатель увеличился с 288,4 до 321,5.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Канады, Иордании и Катара. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Саудовская Аравия, Южная Корея, Уругвай, Сингапур, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель "Covid-19" на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

Лица, привитые от Covid-19 и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию, как и дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней они не должны иметь тесных контактов с людьми вне дома, не посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.

 

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