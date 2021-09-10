Список стран ЕС, по приезде из которых невакцинированным можно не соблюдать самоизоляцию

Не нужно соблюдать изоляцию, прибывая в Латвию из Чехии, Венгрии, Словакии, Польши и Ватикана.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии составляет 182,1, а неделю назад - 115,2. Средний показатель заболеваемости в странах ЕЭЗ и ЕС в настоящее время составляет 187,26.

В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе достиг 366,8 (334,4 неделей ранее). В свою очередь, литовский показатель увеличился с 288,4 до 321,5.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Канады, Иордании и Катара. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Саудовская Аравия, Южная Корея, Уругвай, Сингапур, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель "Covid-19" на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.