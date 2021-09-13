Руководитель Ryanair предупредил, что цены на билеты резко вырастут

О’Лири пояснил, что маленькое количество полетов не может справиться с огромным спросом на путешествия с целью отдыха в Европе. Это означает, что вырастут цены и у гостиниц, сообщает издание.

В интервью газете The Sunday Times он заявил: "Я думаю, что в будущем году Европу ждет быстрое восстановление туризма. И я думаю, что цены будут гораздо выше из-за низких мощностей".

Он возражает против того, что из-за пандемии всем авиакомпаниям стоило бы снизить флот.

"Возьмите Thomas Cook (шесть миллионов мест), Flybe (восемь миллионов мест), Norwegian (неполные 24 миллиона мест). Alitalia сократила флот на 40%. В 2022 году в Европе мощность коротких полетов будет примерно на 20% меньше, так как драматически восстановится спрос", - прогнозирует исполнительный директор Ryanair.