Гулбис против Зузанса: два миллионера судятся из-за картин. Речь идет о миллионах евро наличными

Айнар Гулбис, основатель группы SWH, еще в прошлом году обратился в суд против одного из крупнейших игроков сферы азартных игр Яниса Зузанса с требованием возврата предметов искусства. На этой изначально планировавшееся открытым заседание суда по просьбе представителей Зузанса было сделано закрытым. Однако De facto выяснила, что спор в деле - по поводу того, что несколько ранее принадлежавших Гулбису картин попали к Зузансу.

Имеющаяся в распоряжении передачи информация свидетельствует, что в иске обсуждали платежи в миллионы евро наличными деньгами.

Бизнесмен азартных игр Зузанс с удовольствием позиционирует себя как мецената и коллекционера предметов искусства. Например, недавно в Риге был открыт художественный центр Zuzeum, ставший домом для коллекции Зузанса. Однако как художественные работы попадают в коллекции, не всегда понятно, так как, например, в данный момент суд в Риге оценивает, как в распоряжение Зузанса попали работы, ранее принадлежавшие другому миллионеру Гулбису.

Несмотря на то, что в свое время Зузанс рассказывал о принятом когда-то "невероятном предложении" перекупить у Гулбиса картину Ото Скулме "Портретная композиция", сейчас он свои сделки и разногласия со вторым коллекционером картин в телефонном разговоре с De facto комментировать не захотел: "У нас там ничего нет. Это Гулбис со мной судится. Звоните Гулбису и спрашивайте у него (...). У него есть претензии, пусть он вам и рассказывает. У меня никаких претензий нет".

Не был особо разговорчивым по поводу гражданского иска и знакомый обеих сторон Карлис Лейшканлс - бывший политик, который также увлекается коллекционированием картин.

Он подтвердил De facto, что весной был вызван в суд в качестве свидетеля: "Господин Зузанс меня пригласил. Очевидно, я присутствовал на какой-то из сделок. У меня там текст был примерно на две минуты, так как мне особо нечего рассказывать. (...) В разговорах я никогда не участвовал, но, так как я знаю из головы почти все картины Айнара, я могу пояснить, что, как и почему. (...) Мое дело - знать картины, их происхождение. Больше я ни о чем свидетельствовать не могу".

Ничего ни о сумме, ни о способе, как Зузанс платил за картины, Лейшкалнс не знает.

De facto известно, что в деле фигурируют в том числе и работы латвийских художников. Среди авторов можно найти такие имена как, например, Вильхельм Пурвитис, Янис Розенталс, Конрад Убанс, Улдис Земзарис, Георгий Шенбергс и другие. В свою очередь как минимум про часть картин на суде прозвучало утверждение, что к Зузансу они попали в ходе устной договоренности, и платили за них наличными.

Несмотря на то, что в телефонном разговоре с De facto Зузанс призывал "абсолютно спокойно" приходить на ожидаемое в четверг заседание суда, в начале заседания его адвокат Винета Цуксте-Юрьева попросила дальше рассматривать дело в ходе закрытого процесса. Мотивация - защита личной жизни фигурантов дела.

Суд просьбу удовлетворил.

После заседания никаких комментариев представитель Зузанса Чуксте-Юрьева передаче не предоставила, так как "не уполномочена комментировать".

De facto известно, что со стороны Зузанса хотя ты по части вовлеченных в спор картин придерживаются версии, что они считаются проданными ему в 2016 году. Когда произошли платежи и, если это было в 2017 году или позже, были ли они осуществлены наличными? На этот вопрос De facto Зузанс не ответил.