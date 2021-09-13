Тропическое лето не пошло на пользу урожаю картофеля: цены выросли вдвое

"Ситуация разная. У кого-то хорошая, у кого-то очень плохая или умеренно плохая. Эти летом дожди шли локально. Весна была холодной, картофель посажен поздно. Все зависит от того, на какой стадии находились поля, когда наступила засуха", - пояснила председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле.

Плохой урожай способствовал росту цен. Оптовики уже покупают картофель по цене вдвое дороже, от 23 до 25 евроцентов за килограмм.

Рыночные цены также выросли до 80-90 евроцентов за кг, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее цена диктовалась международными игроками и тем фактом, что оптовые торговцы могли покупать картофель в Польше и Литве. Но в этом году и в соседних странах продукция некачественная.