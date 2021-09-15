Болдерая не спешит, Берги - в лидерах: охват вакцинацией в разных районах Риги

В целом привиты 39,2% жителей Риги, при этом в некоторых районах столицы показатели вакцинации значительно превышают средний уровень.

В трех микрорайонах привилось более половины населения - в Берги 52,4%, в Биерини 50,6%, в Бебербеки 50,1%. Высоки показатели вакцинации также в Межапарке - 49,4%, на Брасе - 49,7% и в центре - 49,2%.

В Вецаки, Гризинькалнсе, Вецриге, Булли, на Кипсале и Тейке от Covid-19 привиты от 45,3% до 47,8% жителей.

Менее 30% вакцинированных - в четырех районах столицы. В Спилве этот показатель составляет 16,2%, в Волери - 26,4%, в Болдерае - 28,1%, в Даугавгриве - 29,2%.

В Вецмилгрависе привились 30,3% жителей, на Румбуле - 31,3%, в районе Луцавсалы и Закюсалы - 31,5%.

Показатель 40% привитого населения не достигнут в Шкиротаве, Милгрависе, Плявниеки, Кенгарагсе, Брекши, Вецдаугаве, Саркандаугаве, Букулты, Московском форштадте, Дрейлини, Дарзциемсе, Яунциемсе, Ильгюциемсе, Золитуде, Мангальсале, Катлакалнсе, Пурвциемсе, Зиепниеккалнсе, Иманте, Трисциемсе, Югле, Сужи и Шампетерисе.