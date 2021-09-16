Латвийские вкусности, о которых мечтают латыши за границей

"Везу запакованного в вакуум копченого карпа с Центрального рынка и форелевую икру, копченое мясо, копченую курицу и "Рижскую кильку" пряного посола", - описывает свой список must have Кристине Бергмане.
В списке фаворитов сладких лакомств и напитков выстроились изделия Laima - зефир, шоколад и конфеты, печенье и вафли Selga, вафельные торты, Cielaviņa, "Коровка", "Светлана", кукурузные палочки, солодовый экстракт, а также традиционные пирожные: Vēja kūka с творожным кремом, Vecrīga, эклеры, медовые торты. Из напитков - цикориевый и солодовый кофе, квас, напиток Veselība.
"Зефир Laima - #куплювсегда, все равно на какой диете, гематоген в коричневой обертке. Иногда покупаю несколько пачек сухой смеси хлебного супа Dobeles dzirnavnieks", - рассказала Винета Виксна.
"Когда уезжаю из Латвии, всегда-всегда Cielaviņa присутствует в моей сумке! Один раз даже две удалось положить в ручную кладь", - не скрывает Вита Акментиня.
Линда Микишко с сожалением признает, что в Англии не нашла эквивалента конфетам-барбарискам.
Карина Берзиня рассказывает:
"Угостили английских друзей квасом, так у пожилого мужчины на глазах выступили слезы - вкус детства, мама готовила что-то очень похожее. Очень хвалили сырки Kārums и наши шоколадные конфеты".
В свою очередь Сигита Бабра рассказала, что англичане в восторге от наших орешков со сгущенкой.
Из соленых лакомств чаще всего называют пирожки со шпеком, бульонные пирожки, пиццы из ржаного теста, чесночные сухарики, адажские чипсы и чипсы Pērnes. Интересно, что в зарубежных магазинах нельзя купить также оливье, селедку под шубой и другие расфасованные по баночкам салаты, которые все так сильно полюбили.
Проживающие за границей не скрывают, что не хватает не только продаваемых в магазинах изделий, но и латвийских грибов, ягод, конопляного масла, зеленого чая, березового сока, яблок, домашнего варенья и консерваций, меда, бобов и других даров природы, которые можно попробовать только в Латвии, да и часто - только в определенный сезон, собрав их собственными силами.
"Когда еду на машине, обязательно везу большое ведро меда, чеснок и бабушкины баночки с соленьями",
"Больше всего не хватает тех вещей, которые здесь нельзя достать, и иногда мы не едим их годами - латвийские сорта яблок, свежую лесную землянику, лесные грибы... За отбивную из зонтиков, наверное, была бы готова душу продать," - говорит Лана Станчика.
Надеемся, что латвийским покупателям опыт проживающих за рубежом латышей даст возможность задуматься об уникальности местных изделий, и в следующий раз, посещая магазин, они выберут продукты местного происхождения, помогая таким образом взращивать и благосостояние страны. Так как выбор продуктов питания местного производства - реальный вклад в экономику Латвии, от чего победителем становится каждый.
Статья создана в сотрудничестве с Rimi.