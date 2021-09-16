Чт, 16.09.2021
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Гиртс Бригис, профессор

Латвийские вкусности, о которых мечтают латыши за границей

ФОТО: Jana Raševica - Gamidova

Если в Латвии по-прежнему главными факторами, нередко определяющими выбор покупателя в пользу импортированных продуктов питания, являются высокие цены и относительно небольшое предложение, то у проживающих за границей соотечественников совсем другое видение. Они латвийские вкусности ценят там на вес золота и мечтают о моменте, когда смогут откусить от намазанной маслом краюхи ржаного хлеба, полакомиться копченой сельдью или достать из коробки посыпанный сахарной пудрой зефир.

С целью поддержать латвийских производителей продуктов питания и способствовать росту благосостояния Латвии в сотрудничестве с кампанией Rimi Latvija "Взрасти Латвию" мы провели опрос на Facebook в группе "Латыши в UK готовят" (Latvieši UK gatavo), чтобы выяснить, каковы же особые латвийские вкусы и уникальные продукты, думая о которых, латыши даже посреди ночи могут проснуться с полным ртом слюны.

"Мы в семье тратим действительно большие деньги, покупая в Англии в польских магазинах латвийские товары. Бывает, что забегаем за черным хлебом, а выходим с шестью пакетами и чеком на 60-80-100 евро. Но ведь вкусно!" - говорит Мадарс Озолиньш, раскрывая и список наиболее излюбленных семьей латвийских продуктов. - Чаще всего покупаем черный хлеб, сметану, кефир, маринованное филе сельди Brīvais Viļņis, докторскую колбасу, пельмени, шпроты Amberfish, горох и маринованные огурчики Spilva, квашеную или тушеную капусту Dimdiņkāposti, иногда - баночки борща или солянки, баранки и пряники к чаю, печенье Selga, томатные соусы, муку, пшеничную муку Dobeles dzirnavnieks, гречку. На Лиго - латышское пиво, но оно невероятно дорогое, Bauskas tumšais идет уже по три фунта за бутылку. И чипсы - адажские томатные, иногда шоколадку или конфеты Laima. (...) Порой заходишь в магазин и за по-латвийски курочкой".

"Всегда, когда улетаю из Латвии, один рюкзак у меня полон сырочками Kārums. Потом еще талсинский сыр (Talsu siera ritulis), большая буханка черного хлеба и вафельный торт Moka. Не обойтись и без адажских чипсов. Шпроты. Ну это такой стандартик, который всегда в наших дорожных сумках, или же это просят привезти, если знакомый едет в гости, или прислать посылкой из Латвии", - обрисовала ситуацию участница группы Кетия Алксне.

Какие же латвийские вкусности являются наиболее любимыми среди живущих в других странах латвийцев? Вот итоги опроса!

На первом месте - хлеб

Вопреки тому, что уже почти везде в Англии произведенные в Латвии продукты можно купить в польских и литовских лавках, по-прежнему доступно не все.

Первое место среди излюбленных продуктов стабильно занимает хлеб - многие указывают, что, уезжая с родины, в чемодане всегда выделяют место на пару буханок черного или кисло-сладкого хлеба.

"Живя так много лет в Шотландии, мы уже приспособились, но по-прежнему не могу выжить без настоящего черного хлеба", - признает Санита Берге.

Молочные продукты

Такие традиционные молочные продукты, как простокваша, ряженка, творог и сметана, в заграничных магазинах найти сложно или даже невозможно. И список можно продолжить: тминный сыр, колбасный сыр, сырные шарики в масле, глазированные сладкие сырки и сладкий творог с изюмом - и эти произведенные латвийскими мастерами уникальные изделия можно употреблять с гордостью и везти в качестве гостинца.

"Из таких "стандартных вещей", которые всегда должны быть дома - сметана 25%, черный хлеб и майонез Francis", - рассказала Анния.

"В латвийских магазинах так много творожных сырков разных фирм! В прошлый раз, когда была там, я была ошеломлена - насчитала около 35 видов. Ну, конечно, каждого взяла по два, и пришлось докупать багаж", -

отмечает Сарма Грина.

Мясо и рыба

"Копченая курица и скумбрия всегда вынуждают слюну выделяться во рту. Это настоящие латвийские деликатесы, от которых тяжело отказаться", - говорит Анния, и с ней согласны многие, признавая, что больше всего не хватает традиционных копченостей. Ну что же может быть лучше пикантно замаринованной и копченой грудинки или сочной курочки?!

"Обычно везу из дома копченые продукты, особенно нравится грудинка холодного копчения из "римчика", ребрышки для супа. Друзья в восторге, когда делаю чесночные сухарики и подаю к ним мяско", - делится опытом Герда Гутмане.

Оказывается, латвийские вкусности способны оценить не только латыши.

"Ну у меня и сосед-англичанин радуется хорошему копченому мяску, бальзаму и клюкве в сахарной пудре", 

- говорит Анете Озола.

Одной из основных ценностей латышского меню является и рыба. Участники форума назвали такие продукты, как шпроты, маринованная салака с луком, жареная минога, заливное из щуки, а также копченые лакомства: камбала, брюшка лосося, бельдюга, карп с чесноком, скумбрия с сыром и легендарный "Ройский деликатес".

"Везу запакованного в вакуум копченого карпа с Центрального рынка и форелевую икру, копченое мясо, копченую курицу и "Рижскую кильку" пряного посола", - описывает свой список must have Кристине Бергмане.

Лакомства и напитки

В списке фаворитов сладких лакомств и напитков выстроились изделия Laima - зефир, шоколад и конфеты, печенье и вафли Selga, вафельные торты, Cielaviņa, "Коровка", "Светлана", кукурузные палочки, солодовый экстракт, а также традиционные пирожные: Vēja kūka с творожным кремом, Vecrīga, эклеры, медовые торты. Из напитков - цикориевый и солодовый кофе, квас, напиток Veselība.

"Зефир Laima - #куплювсегда, все равно на какой диете, гематоген в коричневой обертке. Иногда покупаю несколько пачек сухой смеси хлебного супа Dobeles dzirnavnieks", - рассказала Винета Виксна.

"Когда уезжаю из Латвии, всегда-всегда Cielaviņa присутствует в моей сумке! Один раз даже две удалось положить в ручную кладь", - не скрывает Вита Акментиня.

Линда Микишко с сожалением признает, что в Англии не нашла эквивалента конфетам-барбарискам.

Карина Берзиня рассказывает:

"Угостили английских друзей квасом, так у пожилого мужчины на глазах выступили слезы - вкус детства, мама готовила что-то очень похожее. Очень хвалили сырки Kārums и наши шоколадные конфеты".

В свою очередь Сигита Бабра рассказала, что англичане в восторге от наших орешков со сгущенкой.

Из соленых лакомств чаще всего называют пирожки со шпеком, бульонные пирожки, пиццы из ржаного теста, чесночные сухарики, адажские чипсы и чипсы Pērnes. Интересно, что в зарубежных магазинах нельзя купить также оливье, селедку под шубой и другие расфасованные по баночкам салаты, которые все так сильно полюбили.

Дары природы

Проживающие за границей не скрывают, что не хватает не только продаваемых в магазинах изделий, но и латвийских грибов, ягод, конопляного масла, зеленого чая, березового сока, яблок, домашнего варенья и консерваций, меда, бобов и других даров природы, которые можно попробовать только в Латвии, да и часто - только в определенный сезон, собрав их собственными силами.

"Когда еду на машине, обязательно везу большое ведро меда, чеснок и бабушкины баночки с соленьями",

- отмечает Агнесе.

"Больше всего не хватает тех вещей, которые здесь нельзя достать, и иногда мы не едим их годами - латвийские сорта яблок, свежую лесную землянику, лесные грибы... За отбивную из зонтиков, наверное, была бы готова душу продать," - говорит Лана Станчика.

***

Надеемся, что латвийским покупателям опыт проживающих за рубежом латышей даст возможность задуматься об уникальности местных изделий, и в следующий раз, посещая магазин, они выберут продукты местного происхождения, помогая таким образом взращивать и благосостояние страны. Так как выбор продуктов питания местного производства - реальный вклад в экономику Латвии, от чего победителем становится каждый.

Статья создана в сотрудничестве с Rimi.


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