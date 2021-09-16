Латвийские вкусности, о которых мечтают латыши за границей

"Всегда, когда улетаю из Латвии, один рюкзак у меня полон сырочками Kārums. Потом еще талсинский сыр (Talsu siera ritulis), большая буханка черного хлеба и вафельный торт Moka. Не обойтись и без адажских чипсов. Шпроты. Ну это такой стандартик, который всегда в наших дорожных сумках, или же это просят привезти, если знакомый едет в гости, или прислать посылкой из Латвии", - обрисовала ситуацию участница группы Кетия Алксне.

Какие же латвийские вкусности являются наиболее любимыми среди живущих в других странах латвийцев? Вот итоги опроса!

На первом месте - хлеб

Вопреки тому, что уже почти везде в Англии произведенные в Латвии продукты можно купить в польских и литовских лавках, по-прежнему доступно не все.

Первое место среди излюбленных продуктов стабильно занимает хлеб - многие указывают, что, уезжая с родины, в чемодане всегда выделяют место на пару буханок черного или кисло-сладкого хлеба.

"Живя так много лет в Шотландии, мы уже приспособились, но по-прежнему не могу выжить без настоящего черного хлеба", - признает Санита Берге.

Молочные продукты

Такие традиционные молочные продукты, как простокваша, ряженка, творог и сметана, в заграничных магазинах найти сложно или даже невозможно. И список можно продолжить: тминный сыр, колбасный сыр, сырные шарики в масле, глазированные сладкие сырки и сладкий творог с изюмом - и эти произведенные латвийскими мастерами уникальные изделия можно употреблять с гордостью и везти в качестве гостинца.

"Из таких "стандартных вещей", которые всегда должны быть дома - сметана 25%, черный хлеб и майонез Francis", - рассказала Анния.

"В латвийских магазинах так много творожных сырков разных фирм! В прошлый раз, когда была там, я была ошеломлена - насчитала около 35 видов. Ну, конечно, каждого взяла по два, и пришлось докупать багаж", -

отмечает Сарма Грина.

Мясо и рыба

"Копченая курица и скумбрия всегда вынуждают слюну выделяться во рту. Это настоящие латвийские деликатесы, от которых тяжело отказаться", - говорит Анния, и с ней согласны многие, признавая, что больше всего не хватает традиционных копченостей. Ну что же может быть лучше пикантно замаринованной и копченой грудинки или сочной курочки?!

"Обычно везу из дома копченые продукты, особенно нравится грудинка холодного копчения из "римчика", ребрышки для супа. Друзья в восторге, когда делаю чесночные сухарики и подаю к ним мяско", - делится опытом Герда Гутмане.

Оказывается, латвийские вкусности способны оценить не только латыши.

"Ну у меня и сосед-англичанин радуется хорошему копченому мяску, бальзаму и клюкве в сахарной пудре",

- говорит Анете Озола.