Латвийское предприятие строит в Норвегии один из крупнейших ветряных парков

Проводить работы в одном из крупнейших в Норвегии ветряных парков, который расположен в центре страны недалеко от города Мушёэн на горном участке протяженностью более 30 км, латвийское предприятие будет до конца года.

Несмотря на то, что ветряной парк еще не построен, вся электроэнергия, которую он произведет в течение ближайших 15 лет, уже выкуплена.

"Работы ведутся в сложных и специфических условиях - ветряные генераторы мы устанавливаем в горной местности, где нет ни кустов, ни травы. Произведенную будущим ветряным парком электроэнергию выкупил местный производитель алюминия, обеспечив себе треть необходимого для нужд завода объема электричества. Мы занимаемся перемещением и установкой тяжелых конструкций и деталей ветряных генераторов. Некоторые элементы ветряных генераторов весят около 100 тонн, и их нужно поднять на высоту примерно в 104 метра. Для сравнения это почти треть высоты латвийской телебашни. В мире немного предприятий, которые располагают соответствующей техникой и могут выполнить подобные работы", - говорит председатель правления компании Heavy Cranes Александр Лукашук.

ФОТО: Пресс-фото

"Компания Heavy Cranes работает в специфической отрасли, и спрос на мобильные подъемные краны очень велик. Заказы приходится ждать по несколько лет, а цены на подъемные краны измеряются миллионами. Логистика подъемной техники на объекты - процесс очень сложный и финансово затратный, одна только доставка техники обходится в несколько сотен тысяч евро. Процесс работы тоже очень сложный, в нем полно технических решений мирового уровня, поэтому мы искренне рады, что латвийская компания является одним из ведущих игроков этого рынка в регионе и уже установила около 1000 ветряных генераторов. Устойчивость как критерий долгосрочного планирования бизнеса в таких странах как Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия находится на очень высоком уровне, а это означает, что участие латвийских компаний в скандинавских проектах возобновляемой энергии станет отличной предпосылкой для передачи знаний уже дальше в Латвии", - отмечает председатель правления Citadele Leasing Гиртс Глазерс.

"Наше главное преимущество - это мобильность. Предприятие базируется в Адажи, что примерно в 300 километрах от основных балтийских экспортных точек и недалеко от порта. Обычно именно планирование логистики является одной из самых сложных частей рабочего процесса, потому что для доставки техники к пункту назначения требуется свыше 40 грузовых автомобилей, в том числе негабаритных, а также приходится подстраиваться под движение паромов и иметь технику для монтажа. Это очень сложный процесс, поэтому свою работу и цепочку доставки мы планируем на долгое время вперед.

Так как объекты, как правило, находятся в труднодоступных местах и нашими заказчиками являются большие предприятия с широким протоколом процедур, оперативность и гибкость - это то, что скандинавы ценят превыше всего", - отмечает Лукашук.

Предприятие располагает девятью подъемными кранами, грузовым вертолетом и другой техникой, которую обслуживает команда из 30 высококвалифицированных специалистов.

"Наш персонал привык работать в условиях повышенной напряженности. Знания команды и техническая база - это то, что позволило нам успешно реализовать также проекты по перемещению антенны радиотелескопа в Ирбене и моста в Эстонии.

Причем в Эстонии на поднятие и перемещение моста у нас было всего 36 часов, чтобы не нарушить железнодорожное сообщение в этой части страны. Это был уникальный проект, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

ФОТО: Пресс-фото

Нам приходилось участвовать и в не столь позитивных проектах, например, мы работали над ликвидацией последствий золитудской трагедии, часть нашей команды имеет также опыт работы в спасательных службах Латвии. Иногда заказчики интересуются не только нашей техникой, но и привлечением нашего персонала в свои проекты, но мы своих людей одалживаем очень редко", - говорит представитель Heavy Cranes.