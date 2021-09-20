Замкнутый круг старых мостов: вместо ремонта закрывают глаза на риски

"Стоял, поставили 10 тонн, чтобы другие не ездили. Но и те водители, которые ездили ко мне грузиться, говорили - нет, мы не поедем: "Все равно, что к тебе, я не поеду". И если знак есть, то все останавливается. В итоге его сняли".

Владелец местной лесопилки указывает, что другой возможности нет. Альтернатива - крюк в 30-40 километров по лесной дороге, однако осенью и весной тяжелый транспорт там проехать не может.

Разрешить тяжелому транспорту двигаться по мосту - решение самоуправления, так как оно не может получить деньги на перестройку моста, а с требованиями бизнесменов считаться приходится. "Если что-то произойдет, если он рухнет, очевидно, самоуправление понесет ответственность. Если самоуправление поставит знак и я не смогу работать, остановит мою деятельность, то я, очевидно, подам на самоуправление в суд, чтобы мне компенсировали. Замкнутый круг", - говорит Свокс.

Проект строительства нового моста был подготовлен в 2017 году, на это требуется 500 тысяч евро. Однако самоуправление их найти не может, так как это равноценно сумме, предусмотренной на местные дороги на восемь лет. Изначально была надежда на финансирование Европы на строительство дороги до предпринимателей, однако фонды на мосты по этой программе доступны не были. И государственный заем самоуправление не получило.

Однако Госконтроль бьет тревогу, что это всеобщая проблема. Последняя ревизия показала, что содержание мостов не было приоритетом ни у самоуправлений, ни у государства. Более того, в случае моста через Весету проблема хотя бы известна, а в других местах такие проверки вообще не проводили, и пользователи моста не могут быть уверены в их безопасности.

"Так как большая часть мостов в Латвии построена в советский период, нужно понимать, что однажды время их службы закончится. Это означает, если мы своевременно не запланируем инвестиции, то может произойти так, что в очень короткое время нам нужно будет найти очень большие средства, чтобы восстановить мосты. И не дай бог, если нам в этот момент придется закрыть очень много мостов или ограничить передвижение по ним. Можно только представить, какие пробки и другие неудобства это принесет жителям и коммерсантам", - указал член совета Госконтроля Эдгар Корчагин.

Истинный масштаб проблемы позволяют понять выводы Смилтенского края. Там Госконтроль во время ревизии провел почти 30 инспекций мостов: 16 мостам без незамедлительного ремонта не обойтись, еще у четырех - меньшая несущая способность, чем планировалось. Теперь самоуправлению необходимо разработать критерии, чтобы понять, с чего начать, так как ясно, что все сразу отремонтировать не получится.

Государственное бюро по контролю за строительством, которое следит за состоянием зданий, за мосты не отвечает. Мосты, в том числе принадлежащие государству, ежегодно якобы оценивает предприятие Latvijas Valsts ceļi. Министерство сообщения на эти цели направило 60 тысяч евро. Однако на предприятии не скрывают, что эта оценка, скорее, формальная, так как проводится только визуальный осмотр. "Таким образом, если мы говорим о такой полноценной информации, то, скорее всего, такой действительно ни у кого нет. Если мы говорим об ответственности - каждый владелец несет ответственность за свою собственность," - говорит представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

Таким образом, за муниципальные мосты отвечают самоуправления, которые их не проверяют или не находят деньги на ремонт. В свою очередь, Latvijas Valsts ceļi должно информировать Министерство защиты среды и регионального развития, если в своих ежегодных наблюдениях приходит к выводу, что проблемы не решаются. Этого до сих пор не делалось.

Однако даже при получении такой информации у ответственного за самоуправления министерства нет реальных инструментов, как добиться от самоуправлений действий, так как у них нет денег.