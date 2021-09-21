Сообщение о продаже Alfa стало для Rimi Latvia новостью

Напомним, торговый центр Alfa приобрела компания Akropolis Group литовского холдинга Vilniaus prekyba. В группу Vilniaus prekyba входит и сеть розничной компании Maxima grupe.

"Мы наверное были не единственными, для которых смена владельца стала большой новостью. Однако у нас в силе действующие договора, обеспечивающие отношения с владельцами здания на протяжении нескольких лет", - сказал Турлайс.

По его словам, договор дает Rimi право на аренду до 2034 года.

Турлайс признал, что переговоров у Rimi Latvia с новыми владельцами Alfa не было. "Сейчас оценку сделки осуществляет Совет по конкуренции, и поэтому переговоры мы не планировали", - сказал Турлайс.

Напомним, Akropolis Group подписала договор с норвежской компанией AMD Holding о приобретении 100% долей капитала ее дочерней компании в Латвии Delta Property. Эта компания владеет земельным участком 9,7 га и зданием на ул. Бривибас, 372, где расположен торговый центр Alfa общей площадью около 154 тыс. кв. м.

Стороны не раскрывают стоимость сделки, которая будет завершена после получения разрешения латвийского Совета по конкуренции.

В торговом центре Alfa работают 210 магазинов, в том числе Zara, Reserved, H&M, Euronics, Sportland, Kidzone, Cenuklubs.lv, Cinamon и др., а также заведения общепита Lido, McDonalds и др. Ежегодно центр посещает около 7 млн человек. В 2019 году центр был существенно расширен и модернизирован, инвестиции составили около 55 млн евро.

После завершения сделки Рига станет первым городом, где у Akropolis Group будет два торгово-развлекательных центра.