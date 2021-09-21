Ашераденс пока не видит необходимости в дополнительных ограничениях

По его словам, при общении со скандинавскими коллегами возникает некоторая зависть, так как они уже отказались от ряда или даже всех ограничений, а уровень заболеваемости падает. Однако в Латвии такой ситуации не наблюдается, потому что уровень вакцинации значительно ниже, подчеркнул политик, добавив, что в настоящее время растут и темпы распространения Covid-19.

Самое важное, на что следует обращать внимание, - это приток пациентов в больницы, а туда попадают в основном невакцинированные люди. По словам Ашераденса, следующая черта, когда следует оценивать необходимость ввода ограничений, зависит от количества занятых больничных мест.

Эксперты в области здравоохранения подсчитали, что по достижении 800 занятых пациентами с коронавирусом койко-мест в больницах система здравоохранения должна отказаться от предоставления других услуг. Латвии до этого пока далеко, поэтому на данный момент введения дополнительных ограничений не требуется, но депутат предлагает оставить в силе те, что действуют сейчас.

На вопрос, могут ли потенциальные ограничения распространяться и на вакцинированных людей, Ашераденс ответил, что это стало бы грубой ошибкой, поскольку тогда вакцинация теряет смысл. На основании экспертных оценок в его видении ситуация должна быть такова, чтобы дополнительные ограничения, в случае необходимости, коснулись только невакцинированных.

Он также упомянул, что правительство работает над правилами Кабинета министров о так называемом допуске к работе в сфере здравоохранения и социальных услуг. По словам Ашераденса, это не означает, что людей уволят, - им разрешат работать с определенными возможностями контактирования.

Также необходимо думать о школах, потому что случаи, когда в Риге 25 классов ушли на карантин после контакта с заразившимся Covid-19 учителем, неприемлемы, считает парламентарий.