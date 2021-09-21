Вт, 21.09.2021
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Ашераденс пока не видит необходимости в дополнительных ограничениях

Арвилс Ашераденс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

К вопросу о введении ограничений нужно относиться очень осторожно, и пока кажется, что в дополнительных ограничениях нет необходимости. Такое мнение агентству LETA выразил депутат Сейма, председатель правления партии "Единство" Арвилс Ашераденс.

По его словам, при общении со скандинавскими коллегами возникает некоторая зависть, так как они уже отказались от ряда или даже всех ограничений, а уровень заболеваемости падает. Однако в Латвии такой ситуации не наблюдается, потому что уровень вакцинации значительно ниже, подчеркнул политик, добавив, что в настоящее время растут и темпы распространения Covid-19.

Самое важное, на что следует обращать внимание, - это приток пациентов в больницы, а туда попадают в основном невакцинированные люди. По словам Ашераденса, следующая черта, когда следует оценивать необходимость ввода ограничений, зависит от количества занятых больничных мест.

Эксперты в области здравоохранения подсчитали, что по достижении 800 занятых пациентами с коронавирусом койко-мест в больницах система здравоохранения должна отказаться от предоставления других услуг. Латвии до этого пока далеко, поэтому на данный момент введения дополнительных ограничений не требуется, но депутат предлагает оставить в силе те, что действуют сейчас.

На вопрос, могут ли потенциальные ограничения распространяться и на вакцинированных людей, Ашераденс ответил, что это стало бы грубой ошибкой, поскольку тогда вакцинация теряет смысл. На основании экспертных оценок в его видении ситуация должна быть такова, чтобы дополнительные ограничения, в случае необходимости, коснулись только невакцинированных.

Он также упомянул, что правительство работает над правилами Кабинета министров о так называемом допуске к работе в сфере здравоохранения и социальных услуг. По словам Ашераденса, это не означает, что людей уволят, - им разрешат работать с определенными возможностями контактирования.

Также необходимо думать о школах, потому что случаи, когда в Риге 25 классов ушли на карантин после контакта с заразившимся Covid-19 учителем, неприемлемы, считает парламентарий.

Ашераденс подчеркнул, что Министерству образования и науки и правительству необходимо подумать о том, как решить эту проблему. Возможно, это могут быть тесты и определенный переходный период, но по его мнению, следует установить конкретный момент, с которого к работе будут допускаться только вакцинированные педагоги. Он предположил, что такая норма может быть применена со следующего года.


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