Rimi открывает крупнейшую в странах Балтии систему сортировки товаров. Что это значит?

Система комплектует свежие продукты, фрукты и овощи, а также алкогольные и другие напитки для 168 магазинов по всей Балтии.
Новая система, которая действует в логистическом центре Rimi Latvia в Риге, одновременно обеспечивает комплектование заказов для магазинов во всех трех странах Балтии и в основном - около 80% - для Латвии. По мере роста сети магазинов Rimi специфика системы позволит еще больше увеличивать количество этих магазинов.
В повседневной работе автоматизированная система сортировки повышает эффективность процесса комплектации за счет сокращения количества сотрудников, необходимых в наиболее интенсивной рабочей зоне при температуре +4 градуса, а также упрощает логистические процессы. Система способствует лучшей эргономике, более безопасной и менее интенсивной рабочей среде для сотрудников, а также повышает точность комплектации, тем самым уменьшая количество повреждений товаров в процессе комплектации.
"В условиях, когда пандемия Covid-19 еще не отступила полностью, существенным преимуществом новой системы сортировки является не только эффективное и быстрое выполнение заказов магазинов, но и безопасность для сотрудников, поскольку ее специфика обеспечивает необходимое расстояние между работниками.
Большим преимуществом также является и точность системы - процесс автоматизации повышает качество комплектации и снижает количество человеческих ошибок. Поскольку система работает в уникальных условиях - при пониженной температуре от +2 до +6 градусов, - мы можем обрабатывать все виды продуктов, особенно свежие продукты, такие как молоко, сыр, молочные продукты, без ущерба для их качества", - рассказывает Кристине Поясникова, директор по цепи поставок и логистике Rimi Baltic.
Система сортировки работает семь дней в неделю, 22 часа в сутки; остальное время посвящается обслуживанию системы. Система занимает площадь около 3650 квадратных метров и может обрабатывать 7 500 единиц упаковок в час. Скорость ленты составляет два метра в секунду, а один полный оборот коробок с продуктами занимает две минуты. Один человек может одновременно комплектовать в среднем от пяти до шести заказов магазинов, а удобные экраны обеспечивают быстрый процесс обучения и, следовательно, высокую производительность оператора.
Поставщиком системы комплектации является голландская компания Vanderlande’s Industries B.V., которая является одним из ведущих мировых производителей систем автоматизации, поставляя, например, багажные ленты для аэропортов. Компания Vanderlande’s Industries B.V продолжит предоставлять Rimi дистанционный сервис, техническое обслуживание системы и проверку качества, однако ежедневно заботиться о системе комплектования будет профессиональная команда технических специалистов Rimi.