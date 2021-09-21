Rimi открывает крупнейшую в странах Балтии систему сортировки товаров. Что это значит?

Система комплектует свежие продукты, фрукты и овощи, а также алкогольные и другие напитки для 168 магазинов по всей Балтии.

Новая система, которая действует в логистическом центре Rimi Latvia в Риге, одновременно обеспечивает комплектование заказов для магазинов во всех трех странах Балтии и в основном - около 80% - для Латвии. По мере роста сети магазинов Rimi специфика системы позволит еще больше увеличивать количество этих магазинов.

В чем главные плюсы?

В повседневной работе автоматизированная система сортировки повышает эффективность процесса комплектации за счет сокращения количества сотрудников, необходимых в наиболее интенсивной рабочей зоне при температуре +4 градуса, а также упрощает логистические процессы. Система способствует лучшей эргономике, более безопасной и менее интенсивной рабочей среде для сотрудников, а также повышает точность комплектации, тем самым уменьшая количество повреждений товаров в процессе комплектации.

ФОТО: Rimi Latvia

"В условиях, когда пандемия Covid-19 еще не отступила полностью, существенным преимуществом новой системы сортировки является не только эффективное и быстрое выполнение заказов магазинов, но и безопасность для сотрудников, поскольку ее специфика обеспечивает необходимое расстояние между работниками.

Большим преимуществом также является и точность системы - процесс автоматизации повышает качество комплектации и снижает количество человеческих ошибок. Поскольку система работает в уникальных условиях - при пониженной температуре от +2 до +6 градусов, - мы можем обрабатывать все виды продуктов, особенно свежие продукты, такие как молоко, сыр, молочные продукты, без ущерба для их качества", - рассказывает Кристине Поясникова, директор по цепи поставок и логистике Rimi Baltic.

Система сортировки работает семь дней в неделю, 22 часа в сутки; остальное время посвящается обслуживанию системы. Система занимает площадь около 3650 квадратных метров и может обрабатывать 7 500 единиц упаковок в час. Скорость ленты составляет два метра в секунду, а один полный оборот коробок с продуктами занимает две минуты. Один человек может одновременно комплектовать в среднем от пяти до шести заказов магазинов, а удобные экраны обеспечивают быстрый процесс обучения и, следовательно, высокую производительность оператора.

ФОТО: Rimi Latvia