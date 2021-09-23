Латвийские продукты питания, которые рекомендуют попробовать специалисты отрасли

Садовая черника. В этом году из-за засухи было очень мало лесной черники, в то же время в Латвии выращивают все больше садовой черники. Она идеально сочетается с любыми шоколадными десертами и является отличным перекусом для путешественников. Рекомендую осенью разок посетить хозяйство, где выращивают чернику, и наестся ее прямо с поля до отвала.

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Буррата Smiltenes piens. Хотя корни этого сыра исходят из Италии и итальянец скажет, что это не настоящая буррата, я с этим не соглашусь, потому что буррата Smiltenes piens просто сказочная. Этот свежеприготовленный сливочный сыр, мягкий, бархатистый, даже сладковатый (не путать со сладким) идеально сочетается со многими продуктами. Он идеален во всех отношениях.

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Био-цыпленок ZS Karotītes. У него идеальный уровень жира, очень вкусное мясо, генетически органические гены и обеспечена безупречная хрустящая корочка (благодаря идеально сбалансированному уровню жира). Попробовав его однажды, вы никогда не захотите возвращаться ни к какому другому куриному мясу.

Ржаной хлеб Ķelmēnu. На мой взгляд, этот хлеб - лучшее выражение латвийского вкуса в одной буханке или даже просто ломтике. Именно этот хлеб каждую неделю попадает в нашу корзину, выбирается для приготовления десерта из ржаного хлеба (rupjmaizes kārtojums) и путешествует с нами по всему миру, когда необходим гостинец из Латвии. Идеально.

Грильяжное мороженое Grasbergs. Оно изготовлено из молока наших коровок и именно с ним у меня ассоциируется вкус грильяжного мороженого из детства. Нежное молоко, насыщенный белый цвет, умеренная сладость и приятный хруст грильяжа.

Сливки Baltais. Органические сливки - редкость в Латвии. Если у меня нет доступа к крестьянской версии, я покупаю эти. Изготовленные из органического молока, они всегда хорошо взбиваются и получаются очень нежными и вкусными в любом блюде, к которому их подают.

Любимые местные продукты питания кондитера Лиене Земите

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Козий сыр Baltais. Я стараюсь употреблять меньше продуктов из коровьего молока, поэтому предпочитаю продукцию из овечьего или козьего молока. Этот сыр - мой самый любимый, я запекаю его с овощами в качестве основного блюда, кладу на бутерброды, в тарталетки, обжариваю или добавляю свежим в зеленые салаты.

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Свекла - один из самых покупаемых овощей в моей корзине, и я полюбила ее за вкус, текстуру и питательную ценность. Свекла великолепна как в пюре, так и в жареном виде, в качестве закуски, в супах и салатах.

Выращенный в Латвии палтус - это моя любимая рыба, потому что если купить ее целиком, то можно сварить бульон, отделить филе и пожарить его или засолить. Палтус можно запечь целиком в духовке, а можно закоптить. Получатся разнообразные блюда.

Томатный соус Spilva с вялеными помидорами. Это мой любимый соус для лазаньи, бургеров, мяса на гриле и колбасок. Мне нравится этот соус именно из-за вкуса вяленых на солнце помидоров, которые прекрасно дополняют томатный соус.

Варенье из черной смородины Pūres всегда есть в моем холодильнике. Я люблю его с тонкими блинами, сырниками, сыром, паштетом, и оно отлично подходит к салатам.