На выборах в Сейм избиратели смогут голосовать с помощью eID-карты

Поправки призваны обеспечить право людей участвовать в выборах в Сейм, если единственным удостоверяющим их личность документом является персональное удостоверение - eID-карта.

В подготовленной комиссией аннотации к изменениям в законе сказано, что действующий порядок регистрации избирателей на выборах в Сейм предусматривает право избирателя выбирать любой избирательный участок, где в паспорте избирателя будет сделана отметка об участии в выборах. Это означает, что человек не может участвовать в выборах в Сейм, если единственным документом, удостоверяющим его личность, является eID-карта.

Ввиду вышеизложенного, по сути eID-карта не предоставляет совершеннолетним гражданам Латвии на территории страны все те же возможности, которые доступны с паспортом, тем самым ограничивая права человека, считают авторы поправок.

В 2014 и 2018 годах тем, у кого не было действительного паспорта и eID-карта являлась единственным удостоверяющим личность документом, было разрешено участвовать в выборах в Сейм, а право избирателя реализовывалось с помощью специально изготовленного удостоверения избирателя. Однако у такого временного решения было выявлено несколько недостатков, которые не позволяли людям полноценно использовать eID-карту и могли побудить их отказаться от участия в выборах.

По данным Регистра населения, на выборах в 13-й Сейм число таких лиц превысило 62 000. Согласно поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, eID-карта будет обязательным удостоверяющим личность документом с 1 января 2023 года. Таким образом, прогнозируется, что на следующих выборах в Сейм число людей, в распоряжении которых будет только eID-карта, может достичь 200 000.

Чтобы обеспечить равноценные возможности использования eID-карт и паспортов при решении всех вопросов, связанных с выборами, а также для того, чтобы люди могли полноценно пользоваться eID-картами в качестве единственного удостоверяющего личность документа, необходимо внести поправки в нормативные акты.

Принятые изменения предусматривают, что использование eID-карт на выборах в Сейм осуществляется путем внедрения электронного регистра избирателей и онлайн-регистрации в нем.

Как это будет работать?

Таким образом, фактически сохранится нынешняя процедура выборов: по-прежнему останется возможность свободно выбирать избирательный участок в день выборов. Кроме того, будут сняты действующие ограничения на использование eID-карт и обеспечена возможность голосовать с помощью любого действительного удостоверяющего личность документа. Также предусмотрено отказаться от проставления печатей в паспортах.

На зарубежных избирательных участках, расположенных в латвийских дипломатических и консульских представительствах, регистрация избирателей и считывание данных с удостоверяющего личность документа смогут происходить так же, как на территории Латвии - с помощью централизованно доставленного смарт-устройства.

Согласно указаниям органов государственной безопасности, планируется, что на избирательных участках, оборудованных за пределами представительств, для онлайн-регистрации избирателей будут применяться находящиеся в распоряжении комиссий избирательных округов частные смарт-устройства, оснащенные соответствующими требованиям безопасности программами и имеющимися в их распоряжении SIM-картами. Такой порядок действует также в случаях, когда на территории Латвии и дипломатических и консульских представительств возникнет необходимость в дополнительных смарт-устройствах.

Если такие устройства по какой-либо причине будут недоступны на избирательном участке, техническое решение позволит для онлайн-регистрации избирателей воспользоваться компьютером.

Парламент сегодня в окончательном чтении также поддержал поправки к закону о регистре избирателей, предусматривающие работу электронного регистра избирателей и использование удостоверения личности или eID-карты на выборах в Сейм.