Пт, 24.09.2021
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jen, пользовательница Twitter
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"Магазины должны быть доступны для всех": торговцы могут обратиться в суд в случае ограничений для непривитых

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В рамках ограничений из-за Covid-19 посещение торговых центров может быть запрещено для людей без сертификата Covid-19 или негативного теста. Торговцы против такого требования: они ссылаются на негативный опыт Литвы и угрожают исками в Конституционный суд, сообщает передача "Домская площадь" на Латвийском Радио 4. 

Министерство здравоохранения предлагает торговым центрам площадью более 1 500 квадратных метров работать только в "желтом" режиме, то есть пускать только людей с сертификатом Covid-19 или негативным тестом.

Альянс девелоперов призвал не повторять ошибок Литвы, и не делить людей на вакцинированных и невакцированных, так как магазины должны быть доступны для всех.

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Такие ограничения вызвали недовольство среди литовцев и стали причиной падения доходов многих бизнесов, поясняют в Альянсе.

"Использование невакцинированными только небольших магазинов приведет к увеличению риска заболевания. Наша позиция заключается в том, что надо пускать всех людей, как в крупные торговые центры, так и в малые, которые торгуют товарами первой необходимости", -  говорит представитель Альянса Лаура Блуша.

В торговой сети Maxima отмечают, что введение "желтого" режима в крупных магазинах может привести к скоплениям невакцинированных людей в небольших магазинах.

Что может создать проблемы с доступностью товаров первой необходимости.

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"Эти ограничения еще больше осложнят ситуацию, так как будут создавать еще большее скопление невакцинированных людей в магазинах. Пример Литвы показывает, что в обществе есть непонимание, это приводит к конфликтам, люди часто не в курсе, что есть такие ограничения", - сказала в передаче представитель сети Лиене Дупате.

Альянс девелоперов прогнозирует, что за этими ограничениями могут последовать иски в Конституционный суд 

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"Новые правила должны быть едины для все магазинов, больших и малых. В противном случае это приведет к нечестной конкуренции, как это было весной, когда были обращения в Конституционный суд. И сейчас можно снова ожидать исков", - сказала в передаче Лаура Блуша.

Ранее сообщалось, что крупнейшие торговые центры Латвии призывают правительство не следовать примеру Литвы, где люди без ковид-сертификата не могут посещать торговые центры.

Альянс обратился к правительству с призывом не повторять ошибок Литвы с разделением покупателей, которые вызвали широкое общественное недовольство, перебои с доступностью продуктов и стали серьезной угрозой для бизнеса.


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