Импорт торфа из Латвии вызвал возмущение в Ирландии

Это подняло основательную бурю возмущения в сфере садоводчества, представители которого оценили ситуацию как "абсолютно неприемлемую" и абсурдную.

Напряжение между садоводами и правительством продолжается еще с 2019 гола, когда Верховный суд Ирландии принял закон, согласно которому коммерческое производство торфа необходимо прекратить. Реагируя на акцию группы Ирландских друзей окружающей среды, суд констатировал, что юридические аспекты регулирующих коммерческое производство правил не соответствуют европейской директиве об оценке на влияние на окружающую среду.

Правительство создало особую комиссию, задача которой - найти решение этой ситуации, от нее ожидают сообщения до конца этого месяца.

Позиция правительства изложена в документе, в котором торфяники теперь причислены к важнейшим экосистемам мира с критической способностью улавливать и накапливать углерод, тем самым помогая регулировать климат.

Ввоз торфа с помощью судов идет в противоречие с длительной историей и традициями добычи торфа, которая была коммерционализирована в 20-м веке созданным государством предприятием Bord na Mona.

Согласно данным организации сферы Growing Media Ireland, большой груз торфа проделал путь длиной 3000 километров, чтобы достичь пункта назначения, по сравнению с расстоянием примерно в 10 километров, если бы торф добывали в местном болоте.

Президент Ирландской ассоциации фермеров Тим Каллинан отмечает, что эти запасы торфа нельзя использовать в грибном хозяйстве, так как для этого необходим свежевыкопанный торф.

"Если не будет осуществлено никаких мероприятий, возможно, в течение ближайших шести недель для грибной отрасли будет необходимо импортировать торф.

По сути, мы будем импортировать продукт, который состоит на 80% из воды, что очень абсурдно.

Это невероятный сценарий, принимая во внимание, что в садоводчестве торф доступен легко, и в этой стране его можно получить дружественным окружающей среде способом", - сказал он.