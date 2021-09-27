Covid-19: В Литве выявлено 1043 новых случая, в Эстонии - 390
За минувшие сутки в Литве выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек. В Эстонии - 390 случаев и две смерти.
За минувшие сутки в Литве выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек. В Эстонии - 390 случаев и две смерти.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Десять скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больнице в настоящий момент проходят лечение 1114 человек, 122 из них находятся в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больницах лечатся на 42 человека больше.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии сделано 3229 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 390 из них. За сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончались два человека.
По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 161 пациенту. Всего с коронавирусом госпитализированы 195 человек, 139 из них не вакцинированы (71,3%), у 56 человек (28,7%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыты 20 новых историй болезни Covid-19. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 74-летний и 92-летний мужчины.
Из 490 новых случаев коронавируса в 274 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 116 случаях - у завершивших полный курс вакцинации.