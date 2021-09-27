Пн, 27.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

Covid-19: В Литве выявлено 1043 новых случая, в Эстонии - 390

Вильнюс, Литва. Иллюстративное фото ФОТО: Michele Ursi/shutterstock.com

За минувшие сутки в Литве выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек. В Эстонии - 390 случаев и две смерти.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1043 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Десять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больнице в настоящий момент проходят лечение 1114 человек, 122 из них находятся в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больницах лечатся на 42 человека больше.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3229 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 390 из них. За сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончались два человека.

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 161 пациенту. Всего с коронавирусом госпитализированы 195 человек, 139 из них не вакцинированы (71,3%), у 56 человек (28,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыты 20 новых историй болезни Covid-19. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 74-летний и 92-летний мужчины.

Из 490 новых случаев коронавируса в 274 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 116 случаях - у завершивших полный курс вакцинации.


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