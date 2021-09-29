Передача: В сфере грузовых перевозок необходимо срочно подумать о смене поколений - какова ситуация в Латвии?

Улдис Балодис, водитель грузовика, проживающий в Великобритании, рассказал передаче, что его профессия в настоящее время является ежедневным испытанием. Охваченные паникой люди готовы часами стоять в длинных очередях, устраивать на улицах сплошные пробки, чтобы наполнить бак своей машины, а также налить еще литр в канистру.

"Я тоже ищу топливо, моя рабочая машина наполнена лишь наполовину, я катаюсь и ищу топливо.

Домой я попаду, но не знаю, смогу ли выехать завтра. Нужно искать. Сегодня утром мы встретились с транспортным менеджером нашей компании, мы поговорили о ситуации, и он просто сказал - постарайтесь заправиться где-нибудь при первой же возможности, независимо от того, сколько это будет стоить", - сказал Улдис.

Улдис говорит, что спекулянты предлагают покупать топливо по цене от 14 фунтов или 16 евро за литр. В настоящее время в Великобритании не хватает около 100 000 водителей.

Страна готова привлечь армию к смягчению кризиса для обеспечения поставок топлива, а также предложить краткосрочные визы иностранным перевозчикам.

"Между компаниями ведутся войны по заработной плате, есть компании, предлагающие welcome бонусы. Заработная плата выросла, это цепная реакция, заработная плата, материалы - со всем этим безумием цены на топливо выросли".

Латвийская ассоциация торговцев топливом объясняет передаче ReTV Ziņas, что происходящее в Великобритании не повлияет на цены на топливо у нас. На данный момент проблем с доставкой топлива на латвийские АЗС нет.

В Латвии проблема в том, что не хватает водителей для отвозки горючего, но это демографический вопрос и профессиональная ориентация - как и в Великобритании. К сожалению, как и в нашей стране, в Великобритании не поощряется приобретение и продвижение таких профессий. У нас есть и другие, в кавычках, престижные профессии, которыми хотят заниматься молодые люди, но в такой популярной профессии, как "водитель", не хватает персонала. Англия первой столкнулась с этим, для нас это вопрос нескольких ближайших лет", - признал председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевскис.

Ассоциация экспедиторов и логистики отмечает, что в настоящее время в Латвии нет недостатка в перевозчиках опасных грузов. По данным Управления дорожного движения и безопасности, всего выдано 4904 прав о перевозке опасных грузов.

"В Латвии такой проблемы с подачей топлива, из-за того, что не хватает водителей, не будет, потому что таких специалистов много", - сказал генеральный секретарь Латвийской национальной ассоциации экспедиторов и логистики Марис Дрейманис.

Между тем, в отрасли грузоперевозок в Латвии в целом не хватает до 5000 водителей. Пока это все еще затрудняет планирование грузовых перевозок, а также мешает транспортным компаниям развиваться. Однако существует острая необходимость подумать о смене поколений в отрасли в целом, поскольку средний возраст профессионалов достиг 50 лет.