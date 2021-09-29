Ср, 29.09.2021
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Янис Цитсковскис, директор Госканцелярии

Легко и наглядно: что нужно знать об индексации пенсий в этом году?

Пенсионеры. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвии размер пенсий пересматривается каждую осень - 1 октября - путем индексации пенсий. Это определяется Законом о государственных пенсиях. Вопросы, связанные с пенсиями, очень деликатны, и их не всегда легко понять. Поэтому Министерство благосостояния подготовило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме.

Так что же такое индексация пенсий?

Цель индексации пенсий - обеспечить защиту назначенных пенсий от падения покупательной способности и не допустить потери их ценности.

Как будут индексироваться пенсии в этом году?

Этой осенью будет увеличен размер пенсий и пособий или их части, не превышающей 470 евро.

Это означает, что будет проиндексирована вся сумма пенсии и компенсации, если она не превышает 470 евро. В свою очередь, для тех пенсий и пособий, которые превышают 470 евро, будет проиндексирована только часть выделенной суммы - уже упомянутые 470 евро. Увеличение будет зависеть как от размера пенсии, так и от размера пособия и применимого индекса. Исключение составляют политически репрессированные, люди с инвалидностью I группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, для которых будет проиндексирована полная сумма пенсии.

Как же тогда образуется так называемый индекс, по которому пересчитываются пенсии?

Он складывается из реального индекса потребительских цен (проще говоря - инфляции) и части процента реального роста страховых взносов. Размер заработной платы страховых взносов - это финансовое понятие, но, проще говоря, это сумма всех денег, из которых взносы социального страхования должны были быть уплачены в течение года.

Чтобы определить фактическое изменение суммы заработной платы по взносам в данном году, сумма заработной платы по взносам в данном году соотносится с размером заработной платы по взносам в предыдущем году. Это показывает, какие изменения произошли за последний год. Таким образом получается индекс размера взносов, или показатель, характеризующий фактическое изменение размера заработной платы.

Однако тут есть и влияние инфляции. Но для того, чтобы определить реальное изменение или реальное увеличение размера заработной платы взносов в конкретный год, необходимо исключить влияние инфляции на индекс заработной платы взносов. Для этого в формуле расчета реального увеличения размера заработной платы страховых взносов, включенной в правила Кабинета министров, индекс размера заработной платы взносов делится на индекс потребительских цен.

В этом году к пенсиям по возрасту, по инвалидности, пенсиям по случаю потери кормильца и пособиям будет применяться индекс 1,0423. 

Однако, как и в прошлом году, в этом году для индексации пенсий по старости будут применяться разные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем дольше страховой стаж, тем выше будет применяться индекс и тем больше будет прибавка к пенсии по старости.

Если страховой стаж до 29 лет, то при индексации пенсий помимо реального индекса потребительских цен будет учтено 50% реального увеличения размера страховых взносов, если от 30 до 39 лет, а также при назначении пенсии за работу при вредных и особо тяжелых условиях труда - 60%, от 40 до 44 лет - 70%, а от 45 лет и более - 80%.

Для людей со стажем менее 29 лет при пересмотре пенсии по старости будет применяться индекс 1,0423; при страховом периоде от 30 до 39 лет - применяется индекс 1,0451; если страховой стаж от 40 до 44 лет - индекс будет 1,0479. Если же страховой стаж составляет 45 лет и более, будет применяться индекс 1,0507.

Например, если размер пенсии по старости составляет 380 евро, то для пенсионера со стажем страхования до 29 лет с этого года размер октябрьской пенсии составит 396,07 евро (на 16,07 евро больше), при страховом периоде от 30 до 39 лет размер пенсии составит 397,14 евро (на 17,14 евро больше), если страховой период от 40 до 44 лет - размер пенсии составит 398,20 евро (на 18,20 евро больше). Если же страховой стаж составляет 45 лет и более, пенсия увеличится до 399,27 евро (на 19,27 евро).

В индексы также включены надбавки к пенсиям по старости и инвалидности за один год страхования, накопленные до 31 декабря 1995 года, с использованием индекса фактических потребительских цен и 50% реального увеличения суммы страховых взносов. При индексации надбавки 1 октября 2021 года соответствующий индекс будет облагаться страховыми премиями в размере примерно 1,11 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года и страховыми премиями в размере примерно 1,67 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или пенсия по инвалидности назначена, а возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут к 31 декабря 1996 года.

Это означает, что текущая сумма надбавки, которая в настоящее время составляет 1,11 евро и 1,67 евро за год страхования, будет пересмотрена с применением индекса 1,0423. В результате люди, которые получали 1,11 евро за каждый год стажа до 1995 года, будут получать 1,16 евро, а те, кто получал 1,67 евро, будут получать 1,74 евро.

Например, пенсионер, который получает пенсию по старости в размере 400 евро за общий стаж страхования 45 лет и надбавку в размере 27,75 евро (за 25 лет работы (от 45 лет) до конца 1995 года), с октября этого года получит пенсию по старости в размере 420,28 евро и надбавку к пенсии в размере 29 евро.

Следует отметить, что подоходный налог с населения может вычитаться из общей суммы пенсии и доплаты, что уменьшает сумму, подлежащую выплате.

Как узнать, насколько увеличится пенсия конкретного человека?

Размер своей пенсии можно узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любое отделение VSAA (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).

Должен ли пенсионер что-то делать сам, чтобы его пенсия проиндексировалась?

Нет, самим пенсионерам делать нечего не надо! Индексация пенсий осуществляется Государственным агентством социального страхования (VSAA) и происходит автоматически - 1 октября каждого года. Это означает, что и в октябре этого года все, кому полагается пенсия, получат ее в уже проиндексированной сумме. И не нужно беспокоиться о том, узнает ли VSAA, сколько будет причитаться после индексации пенсий. В распоряжении VSAA есть все необходимые данные - пересчет происходит автоматически.

Все ли пенсии осенью вырастут в результате индексации?

Индексация пенсий распространяется на всех получателей пенсий по старости, пенсий по инвалидности, и пенсий по случаю потери кормильца, которым они были назначены или пересчитаны до 30 сентября этого года.


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