Легко и наглядно: что нужно знать об индексации пенсий в этом году?

Чтобы определить фактическое изменение суммы заработной платы по взносам в данном году, сумма заработной платы по взносам в данном году соотносится с размером заработной платы по взносам в предыдущем году. Это показывает, какие изменения произошли за последний год. Таким образом получается индекс размера взносов, или показатель, характеризующий фактическое изменение размера заработной платы.

Однако тут есть и влияние инфляции. Но для того, чтобы определить реальное изменение или реальное увеличение размера заработной платы взносов в конкретный год, необходимо исключить влияние инфляции на индекс заработной платы взносов. Для этого в формуле расчета реального увеличения размера заработной платы страховых взносов, включенной в правила Кабинета министров, индекс размера заработной платы взносов делится на индекс потребительских цен.

В этом году к пенсиям по возрасту, по инвалидности, пенсиям по случаю потери кормильца и пособиям будет применяться индекс 1,0423.

Однако, как и в прошлом году, в этом году для индексации пенсий по старости будут применяться разные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем дольше страховой стаж, тем выше будет применяться индекс и тем больше будет прибавка к пенсии по старости.

Если страховой стаж до 29 лет, то при индексации пенсий помимо реального индекса потребительских цен будет учтено 50% реального увеличения размера страховых взносов, если от 30 до 39 лет, а также при назначении пенсии за работу при вредных и особо тяжелых условиях труда - 60%, от 40 до 44 лет - 70%, а от 45 лет и более - 80%. Для людей со стажем менее 29 лет при пересмотре пенсии по старости будет применяться индекс 1,0423; при страховом периоде от 30 до 39 лет - применяется индекс 1,0451; если страховой стаж от 40 до 44 лет - индекс будет 1,0479. Если же страховой стаж составляет 45 лет и более, будет применяться индекс 1,0507.

Например, если размер пенсии по старости составляет 380 евро, то для пенсионера со стажем страхования до 29 лет с этого года размер октябрьской пенсии составит 396,07 евро (на 16,07 евро больше), при страховом периоде от 30 до 39 лет размер пенсии составит 397,14 евро (на 17,14 евро больше), если страховой период от 40 до 44 лет - размер пенсии составит 398,20 евро (на 18,20 евро больше). Если же страховой стаж составляет 45 лет и более, пенсия увеличится до 399,27 евро (на 19,27 евро).