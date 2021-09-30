Передача: В Риге машина сбила ребенка. По неофициальной информации, мальчику всего два года

В 8:30 на перекресток улиц Артилерияс и Чака поспешили медики и дорожные полицейские. Вскоре к оперативным работникам присоединились и следователи Госполиции.

Произошло серьезное ДТП - женщина за рулем автомобиля Nissan на регулируемом пешеходном переходе сбила ребенка, по неофициальным данным, двухлетнего мальчика.

"Согласно предварительной информации, водитель Nissan, совершая поворот, на пешеходном переходе сбила ребенка, который получил травмы и был доставлен в медучреждение. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", - говорится в комментарии Госполиции.

После столкновения водитель Nissan осталась на месте происшествия. От комментариев по поводу произошедшего она воздержалась. По информации, имеющейся в распоряжении Degpunktā, ребенок в сопровождении родителей пересекал пешеходный переход на самокате, движение происходило на зеленый свет светофора.

По счастливой случайности тяжелых травм ребенок не получил - у него констатированы ушибы и царапины. Решение госпитализировать пострадавшего было принято, чтобы проверить, не была ли получена еще какая-то травма.