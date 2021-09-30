Банк Латвии повысил прогноз прироста ВВП на этот год до 5,3%

В то же время БЛ снизил прогноз прироста экономики Латвии в 2022 году с 6,5% до 5,1%, а в 2023 году прирост ВВП составит 3,8% вместо ранее прогнозируемых 3,6%.

Как отметил Руткасте, прогнозы о восстановлении мировой экономики основаны на росте уровня вакцинации от Covid-19. Экономика еврозоны также продолжает уверенно восстанавливаться и приближаться к уровню до пандемии.

Представитель БЛ отметил, что оздоровление народного хозяйства Латвии произошло раньше, чем прогнозировалось, и ВВП достиг докризисного уровня уже во втором квартале этого года. Тем не менее, активность в отраслях, по которым пандемия ударила сильнее всего, например, в гостиничном секторе, общепите, культуре и досуге, транспорте, пока существенно отстает от уровня до кризиса.

С учетом быстрого роста экономики БЛ скорректировал прогноз прироста ВВП в 2021 году до 5,3%.

В то же время, как отмечает центральный банк, в связи с ростом заболеваемости и уровнем вакцинации ниже ожидаемого в конце 2021 года и начале 2022 года экономический рост может временно замедлиться. В этом и следующем году темпы роста будут схожими, поэтому БЛ снизил прогноз ВВП на 2022 год до 5,1%.

Банк Латвии повысил прогноз инфляции до 2,8% на текущий год и до 4% на следующий

Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2021 год с прежних 2% до 2,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на следующий год повышен с 2,9% до 4%, сообщил глава департамента монетарной политики центрального банка Улдис Руткасте.

Он пояснил, что восстановление мировой экономики и растущий спрос, а также ограничения со стороны предложения, связанные с пандемией, отражаются в росте инфляции потребительских цен, который пришел на смену короткому периоду дефляции.

По прогнозам Банка Латвии, пик инфляции будет достигнут примерно в конце 2021 - начале 2022 года, когда годовой рост потребительских цен может кратковременно превысить 5%.

Рост инфляции во многом определяется ростом цен на энергоносители на мировых биржах и его прямым влиянием на стоимость топлива, отопления, газа и электроэнергии.

"Хотя цены на сырьевые товары резко растут, потребительские цены растут гораздо медленнее, чем цены на сырье. Сырьевые товары являются лишь одной из статей затрат на конечную продукцию, и здесь переход к инфляции постепенный - с задержкой в несколько месяцев, при этом не всегда в полной мере", - сказал Руткасте.

Он добавил, что восстановление рынка труда идет быстрыми темпами - безработица снижается даже после прекращения государственной помощи за простой, а рост зарплат остается стабильным. Динамика цен на услуги в целом умеренная, но дальнейший рост будет обусловлен как отложенным спросом, так и факторами затрат.

"На рост цен на промышленные товары влияет глобальный дефицит контейнеров и цены на перевозки. Инфляционные ожидания значительно выросли с начала года. Инфляционные ожидания производителей и потребителей, хотя и отстают от уровня до мирового финансового кризиса, являются самыми высокими за несколько лет", - сказал представитель Банка Латвии.