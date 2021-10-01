Тележки для покупок и вакансии упаковщиков. Lidl готовится к открытию в Латвии

Торговая компания SIA Lidl Latvija была зарегистрирована в октябре 2016 года, но ее магазины до сих пор не работают. Порталу Apollo.lv попалась неофициальная информация, что магазины могут открыться в начале октября.

Предприятие Lidl представлено ​​в 30 странах мира более чем 10 500 магазинами. В странах Балтии магазины Lidl в настоящее время работают только в Литве.

Компания Lidl Latvija была зарегистрирована в октябре 2016 года, ее уставный капитал составляет 251,5 миллиона евро, следует из информации Firmas.lv. Единственным владельцем компании является немецкая C E - Beteiligungs-GmbH.

В прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года, оборот Lidl Latvija составил 722 955 евро, что в 16,4 раза больше, чем годом ранее, а убытки компании увеличились в 2,1 раза, достигнув 51,59 миллиона евро, следует из информации Firmas.lv.

Согласно заявлениям в социальных сетях и неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Apollo.lv, магазины Lidl могут открыться в период с 6 по 10 октября.

Один из пользователей соцсетей заметил, что магазин Lidl опубликовал вакансии для упаковщиков товаров, указав, что работа начнется с 6 октября.

"Я не Шерлок Холмс, но кажется, что магазины Lidl откроются 6 октября"

Neesmu Šerloks Holms, bet izskatās ka Lidl veikali atvērsies 06.10. pic.twitter.com/xIJQIkoIAt — Artūrs (@arturstk) September 24, 2021

Портал Liepajniekiem.lv также сообщает, что в Лиепае, на улице Ганибу, у входа в Lidl выставлены ​​тележки для покупок, что позволяет думать, что построенный два года назад магазин наконец-то откроет свои двери для покупателей.

ФОТО: Lidl

Между тем SIA Lidl Latvija до сих пор не развеивает и без того давнюю интригу. Его представитель Ингар Рудзитис в пятницу сообщил Kurzemes Vārds только, что пока все еще продолжается обучение сотрудников.