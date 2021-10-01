Тележки для покупок и вакансии упаковщиков. Lidl готовится к открытию в Латвии
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Торговая компания SIA Lidl Latvija была зарегистрирована в октябре 2016 года, но ее магазины до сих пор не работают. Порталу Apollo.lv попалась неофициальная информация, что магазины могут открыться в начале октября.
Предприятие Lidl представлено в 30 странах мира более чем 10 500 магазинами. В странах Балтии магазины Lidl в настоящее время работают только в Литве.
Компания Lidl Latvija была зарегистрирована в октябре 2016 года, ее уставный капитал составляет 251,5 миллиона евро, следует из информации Firmas.lv. Единственным владельцем компании является немецкая C E - Beteiligungs-GmbH.
В прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года, оборот Lidl Latvija составил 722 955 евро, что в 16,4 раза больше, чем годом ранее, а убытки компании увеличились в 2,1 раза, достигнув 51,59 миллиона евро, следует из информации Firmas.lv.
Согласно заявлениям в социальных сетях и неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Apollo.lv, магазины Lidl могут открыться в период с 6 по 10 октября.
Один из пользователей соцсетей заметил, что магазин Lidl опубликовал вакансии для упаковщиков товаров, указав, что работа начнется с 6 октября.
"Я не Шерлок Холмс, но кажется, что магазины Lidl откроются 6 октября"
Neesmu Šerloks Holms, bet izskatās ka Lidl veikali atvērsies 06.10. pic.twitter.com/xIJQIkoIAt— Artūrs (@arturstk) September 24, 2021
Портал Liepajniekiem.lv также сообщает, что в Лиепае, на улице Ганибу, у входа в Lidl выставлены тележки для покупок, что позволяет думать, что построенный два года назад магазин наконец-то откроет свои двери для покупателей.
Между тем SIA Lidl Latvija до сих пор не развеивает и без того давнюю интригу. Его представитель Ингар Рудзитис в пятницу сообщил Kurzemes Vārds только, что пока все еще продолжается обучение сотрудников.
В начале же этой недели Рудзитис не подтвердил RUS TVNET слухи об открытии магазинов 7 октября, однако социальные сети и неофициальные источники свидетельствуют, что открытия стоит ждать в ближайшие дни.