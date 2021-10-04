Рекордная закупка Минобороны: Латвия перечислит финнам 30 млн евро

Во времена министра Артиса Пабрикса тактику изменили - было решено закупить бронетранспортеры в рамках межгосударственного исследовательского соглашения. Производителем снова была выбрана финская компания, но на этот раз - Patria Land Oy.

В конце 2019 года Эстония также подписала намерение присоединиться к производству новых бронетранспортеров, однако до заключения соглашения с финской Patria соседи приостановили свое участие в проекте из-за стоимости и отсутствия преимуществ. Соглашение о закупке более 200 единиц бронетехники подписали этим летом только Латвия и Финляндия.

Patria начала производство шестиколесных бронетранспортеров в 1980-х годах. Из-за простоты их еще называют такси для поля боя. Компания разработала улучшенную версию машины, и активное участие в ее создании принимали и латвийские предприниматели. Новый бронетранспортер весит 21 тонну и способен передвигаться не только по суше, но и по воде.

Партнеры в Латвии

Компания EMJ Metāls - одна из пяти латвийских компаний, которые в настоящее время производят детали для бронетранспортеров Patria. Чтобы претендовать на участие в проекте "6 на 6", компания должна была получить специальную лицензию военного производителя. Необходимо было сделать дополнительные вложения в оборудование, без которого производство было бы невозможно.

На данный момент EMJ Metāls получила заказ от Patria на сумму около полумиллиона евро. Для других латвийских компаний заказы были намного меньше, потому что EMJ Metāls изготовляет львиную долю от заказанных Министерством обороны деталей для бронетранспортеров.

Изначально на сотрудничество подали заявки около 50 латвийских компаний. И еще с десятком компаний переговоры продолжаются.

Соглашение с финской Patria предусматривает, что участие латвийских компаний в закупке на сумму 200 миллионов составит не менее 30 процентов. Минобороны планирует это соблюдать.

Перенос производства в Латвию

С 2023 года окончательную сборку бронетехники Patria планируется производить в Цесисе на предприятии Defense Partnership Latvia, которое создано дочерним предприятием Patria и цесисским предприятием SIA Unitruck. На обучение автомехаников и сварщиков, на передачу знаний и технологий необходимо много времени.

Летом латвийская армия провела тест-драйв. Технические параметры бронетранспортера адаптированы к местным условиям. Первые 10 бронетранспортеров должны прибыть в Латвию в этом месяце. Поскольку финский производитель со своей стороны согласился перенести производство в Латвию через полтора года, Министерство обороны согласилось увеличить первый взнос.

Точное количество бронетранспортеров, которые закупит Латвия, пока не называется. Пока неясно, сколько из них будут оснащены связью и сколько понадобится медицинской техники. Стоимость таких машин намного дороже.