Пн, 4.10.2021
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Рекордная закупка Минобороны: Латвия перечислит финнам 30 млн евро

Бронетранспортер SISU GTP 4x4 ФОТО: Publicitātes foto

​В этом году Минобороны перечислит финской компании Patria 15% от суммы контракта за бронетранспортеры, или примерно 30 миллионов евро. Уже подписаны контракты и с пятью местными компаниями на производство деталей для бронетранспортеров Patria. С 2023 года Латвия полностью переймет производство военной техники, сообщает Nekā personīga.

История самой дорогостоящей закупки

Самая дорогостоящая закупка в истории Минобороны продвигается. Идея изготовить на заводе финской компании Patria модель броневика вместе со всеми странами Балтии по итогу стала проектом сотрудничества лишь Финляндии и Латвии. Однако Минобороны добилось того, что через два года технику будут полностью собирать в Латвии. Первые машины для нашей армии все же произведут на заводе в Финляндии. Первый платеж Минобороны в этом году будет довольно внушительным - около 30 миллионов евро.

Из стран Балтии Латвия в бронетранспортерах для учебных и боевых задач нуждается больше всего. В отличие от Литвы и Эстонии, за тридцать лет восстановления независимости наш транспортный парк не пополнился новой техникой для передвижения солдат, военные справлялись подержанной или подаренной старой техникой. Латвийская армия долгое время искала для Национальных вооруженных сил и Земесардзе мобильную платформу, на которой можно было бы безопасно ездить как по песку, так и по болотам.

Победа финнов, но других 

Самая дорогая закупка в области обороны была начата еще при предыдущем министре обороны Раймонде Бергманисе. Заявки подали четыре крупные международные компании. Борьба за то, кто выиграет 200-миллионный заказ, была острой. Победу одержала Sisu, но конкуренты доказали, что финские четырехколесные бронетранспортеры не соответствуют требованиям тендера, и закупка была приостановлена.

Во времена министра Артиса Пабрикса тактику изменили - было решено закупить бронетранспортеры в рамках межгосударственного исследовательского соглашения. Производителем снова была выбрана финская компания, но на этот раз - Patria Land Oy.

В конце 2019 года Эстония также подписала намерение присоединиться к производству новых бронетранспортеров, однако до заключения соглашения с финской Patria соседи приостановили свое участие в проекте из-за стоимости и отсутствия преимуществ. Соглашение о закупке более 200 единиц бронетехники  подписали этим летом только Латвия и Финляндия.

Patria начала производство шестиколесных бронетранспортеров в 1980-х годах. Из-за простоты их еще называют такси для поля боя. Компания разработала улучшенную версию машины, и активное участие в ее создании принимали и латвийские предприниматели. Новый бронетранспортер весит 21 тонну и способен передвигаться не только по суше, но и по воде.

Партнеры в Латвии

Компания EMJ Metāls - одна из пяти латвийских компаний, которые в настоящее время производят детали для бронетранспортеров Patria. Чтобы претендовать на участие в проекте "6 на 6", компания должна была получить специальную лицензию военного производителя. Необходимо было сделать дополнительные вложения в оборудование, без которого производство было бы невозможно.

На данный момент EMJ Metāls получила заказ от Patria на сумму около полумиллиона евро. Для других латвийских компаний заказы были намного меньше, потому что EMJ Metāls изготовляет львиную долю от заказанных Министерством обороны деталей для бронетранспортеров.

Изначально на сотрудничество подали заявки около 50 латвийских компаний. И еще с десятком компаний переговоры продолжаются.

Соглашение с финской Patria предусматривает, что участие латвийских компаний в закупке на сумму 200 миллионов составит не менее 30 процентов. Минобороны планирует это соблюдать.

Перенос производства в Латвию

С 2023 года окончательную сборку бронетехники Patria планируется производить в Цесисе на предприятии Defense Partnership Latvia, которое создано дочерним предприятием Patria и цесисским предприятием SIA Unitruck. На обучение автомехаников и сварщиков, на передачу знаний и технологий необходимо много времени.

Летом латвийская армия провела тест-драйв. Технические параметры бронетранспортера адаптированы к местным условиям. Первые 10 бронетранспортеров должны прибыть в Латвию в этом месяце. Поскольку финский производитель со своей стороны согласился перенести производство в Латвию через полтора года, Министерство обороны согласилось увеличить первый взнос. 

Точное количество бронетранспортеров, которые закупит Латвия, пока не называется. Пока неясно, сколько из них будут оснащены связью и сколько понадобится медицинской техники. Стоимость таких машин намного дороже.

Между тем Швеция начала проявлять официальный интерес к участию в латвийско-финляндском проекте, решив в последние годы значительно увеличить свой военный бюджет.


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