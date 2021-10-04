Рост цен на электроэнергию: рассмотрят поддержку для всех групп защищенных пользователей

На увеличение поддержки из средств госбюджета дополнительно потребуются 17,5 млн евро в год.

В понедельник министр экономики Янис Витенбергс представит предложение партнерам по коалиции.

Если правительство это предложение поддержит, размер поддержки для многодетной семьи составит 20 евро, для малоимущих и малообеспеченных домохозяйств, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, а также лиц с I группой инвалидности или их опекунов - 15 евро.

По словам Витенбергса, это позволит незамедлительно компенсировать рост цен на электроэнергию как минимум 150 000 домохозяйств. Хотя Министерство экономики уже ранее ввело программу поддержки, которая частично покрывает счета за электричество защищенных пользователей, в нынешних обстоятельствах объем поддержки следует увеличить.

1 сентября этого года начала работу информационная система данных защищенных пользователей, которая автоматически предоставляет поддержку для покрытия затрат на электроэнергию многодетным семьям, пенсионерам с инвалидностью, семьям с детьми с инвалидностью и малообеспеченным домохозяйствам.

Однако рост цен на электроэнергию в этом году происходит очень быстро, и до сих пор на рынке такого роста наблюдалось, пояснили в Минэкономики.

Изменения цен на электроэнергию наблюдаются по всей Европе - их рост в этом году в основном обусловлен холодами зимой и жаркой и засушливой погодой летом, резким ростом цен на природный газ, ростом стоимости квот на выбросы CO2 и восстановлением экономики после кризиса из-за пандемии Covid-19.

Повышение цен на природный газ вызвало более длительную цепную реакцию - устойчиво низкая температура воздуха зимой 2020-2021 года в Европе и Азии стала причиной повышенного потребления природного газа в холодное время года, в условиях восстановления производства после кризиса Covid-19 вырос спрос на природный газ, а в Азию из-за жары было направлено большинство мировых запасов СПГ.

Оппозиция предлагает до середины 2022 года применять пониженную ставку НДС на электроэнергию и газ

В свою очередь Парламентская оппозиция предлагает до середины 2022 года применять на электроэнергию и газ пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) - 5% вместо нынешних 21%.

Поправки к закону о налоге на добавленную стоимость подали члены партии "Республика" - депутаты Вячеслав Домбровский, Каспар Гиргенс, Эвия Папуле, Эрик Пуценс, а также член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.

Политики предлагают с 15 октября по 1 июня 2022 года применять пониженную ставку НДС в размере 5% на электроэнергию, услуги по ее передаче и распределению и компонент обязательной закупки. Поправки также предусматривают применение 5%-ной ставки НДС к природному газу и услугам по его транспортировке и распределению.

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