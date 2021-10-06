Ср, 6.10.2021
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Один из потерпевших от действий священников-педофилов

Молчун, работяга или диванный эксперт? Пройди тест и узна

ФОТО: user

Каким жителем ты являешься? Возможно ты проявляешь инициативу и предлагаешь муниципалитету построить новые детские игровые площадки или спортивную площадку на открытом воздухе? Или предпочитаешь жаловаться на неудачи в Twitter, чатясь с друзьями?

Ответь на семь вопросов, и узнай, насколько ты активен как житель муниципалитета! Тест был разработан в рамках информационной кампании муниципальной реформы – «Вместе мы можем больше!» – в качестве образовательного и интересного материала, отображающего некоторые ситуации повседневной жизни, которые требуют вовлечения населения в развитие своего региона.

Ищи тест на интернет-странице www.varamvairak.lv

О кампании Вместе мы можем больше!”

В результате административно-территориальной реформы во многих самоуправлениях в настоящее время происходят существенные изменения, поэтому, чтобы отчитаться за уже проделанную работу и развеять связанные с реформой мифы, министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) начинает информационную кампанию «Вместе мы можем больше!». По мнению министерства, важно наладить диалог как с населением, так и с руководством вновь созданных краев, чтобы совместно определить возможности и решить проблемы, связанные с реализацией реформы.

За ходом информационных кампаний можно будет наблюдать на интернет-странице www.varamvairak.lv и в аккаунтах министерства в социальных сетях.


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