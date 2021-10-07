В Rimi пояснили, почему с полок магазинов пропали соки Cido

"К сожалению, после нового ценового предложения на соки Cido и подробного изучения ситуации на рынке мы не можем предоставить предложение, которое соответствовало бы ожиданиям наших клиентов, поэтому в настоящее время соки, производимые этой компанией, не будут/недоступны в ассортименте Rimi", - поясняют в торговой сети.