Чт, 7.10.2021
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В Rimi пояснили, почему с полок магазинов пропали соки Cido

Иллюстративное фото ФОТО: Z Jan/PantherMedia

Пользователи социальных сетей недоумевают, почему с полок магазинов Rimi исчезли соки Cido? Розничная сеть дала объяснения.

"К сожалению, после нового ценового предложения на соки Cido и подробного изучения ситуации на рынке мы не можем предоставить предложение, которое соответствовало бы ожиданиям наших клиентов, поэтому в настоящее время соки, производимые этой компанией, не будут/недоступны в ассортименте Rimi", - поясняют в торговой сети.

Компания Rimi Latvia была зарегистрирована в январе 1992 года, ее уставный капитал составляет пять миллионов евро. Единственным владельцем компании является компания Rimi Baltic, зарегистрированная в Швеции.


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