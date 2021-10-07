В Rimi пояснили, почему с полок магазинов пропали соки Cido
Пользователи социальных сетей недоумевают, почему с полок магазинов Rimi исчезли соки Cido? Розничная сеть дала объяснения.
Пользователи социальных сетей недоумевают, почему с полок магазинов Rimi исчезли соки Cido? Розничная сеть дала объяснения.
Labdien, Pēteri! Paldies par Jūsu ziņu! Rimi vienmēr rūpējas par visizdevīgākajiem nosacījumiem mūsu pircējiem, tāpēc ļoti rūpīgi izvērtējam mūsu sadarbības partneru – ražotāju – cenu paaugstināšanas aktivitātes.— Rimi (@RimiLatvija) October 4, 2021
"К сожалению, после нового ценового предложения на соки Cido и подробного изучения ситуации на рынке мы не можем предоставить предложение, которое соответствовало бы ожиданиям наших клиентов, поэтому в настоящее время соки, производимые этой компанией, не будут/недоступны в ассортименте Rimi", - поясняют в торговой сети.
Компания Rimi Latvia была зарегистрирована в январе 1992 года, ее уставный капитал составляет пять миллионов евро. Единственным владельцем компании является компания Rimi Baltic, зарегистрированная в Швеции.