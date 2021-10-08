Требования к операторам азартных игр такие же, как и к банкам

На уровне Латвии лицензированные операторы подпадают под действие Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFNL), Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики, Закона об азартных играх и лотереях, руководящих принципов для организаторов азартных игр и лотерей по созданию системы внутреннего контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также руководящих принципов по созданию системы внутреннего контроля управления рисками международных и национальных санкций для компаний с капиталом, имеющих лицензию на организацию азартных игр и лотерей.

"Как видно, надзор является всеобъемлющим и строгим, лицензированные в Латвии операторы интерактивных азартных игр проходят те же проверки AML, что и банки: идентификация клиентов, оценка рисков, мониторинг клиентов, мониторинг транзакций клиентов, задержание подозрительных транзакций, отчетность FID, хранение документов, управление рисками санкций.

Ответственность операторов такая же, как и для финансовых учреждений, за нарушение вышеупомянутых законов, постановлений и требований предусмотрено наказание. Наказание может варьироваться от предупреждения до приостановки или закрытия сайта", - говорит Ниедра.

Лицензированные в Латвии игровые операторы предоставляют ответственные и безопасные услуги, которые могут быть одобрены обоими государственными учреждениями, контролирующими операторов. Однако в Латвии очень большой рынок нелегальных нелицензионных азартных игр, его доля составляет 44% от общего числа, или 44,7 миллиона евро. Это значительно больше, чем в Эстонии и Литве.

"Нелегальный рынок - это теневая экономика. Это неуплата налогов и уклонение от ответственности. Как в отношении принципов ответственной игры, которым не следуют нелегальные сайты, так и в отношении требований регистра самоотверженных лиц, а также в отношении соблюдения требований AML. В Латвии нелицензионные сайты не контролируются никаким государственным учреждением, незаконные сайты не принимают во внимание данные регистра самоотверженных лиц, требования AML к ним не применяются и не соблюдаются, поэтому риск получения преступных доходов высок", - говорит Ниедра.

Само государство в первую очередь заинтересовано в сокращении доли рынка нелегальных азартных игр. Лицензированные операторы тоже, и это, конечно, в интересах игроков. Чем меньше доля нелегальных сайтов, тем больше вклад легальной индустрии в экономику, тем безопаснее услуги и тем меньше вероятность того, что игроки из групп риска будут вовлечены в игру, и, наконец, финансовые риски и для страны в целом, и для отдельных игроков.

Чтобы легальные сайты могли конкурировать с предложениями нелегальных операторов, важно, чтобы юридическое регулирование отрасли было строгим, но разумным.