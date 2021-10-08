Требования к операторам азартных игр такие же, как и к банкам

"Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми, обеспечивая защиту общественных интересов и прав игроков, а также требования Закона о предотвращении NILLTPF с 2014 года, ограничивает организацию нелицензированных интерактивных азартных игр и предоставление услуг, то есть принимает решение о приостановке работы неавторизованных сайтов (блокировке) и приостановке или прекращении финансовых операций с нелицензированными операторами азартных игр", - говорит Лагановскис.
Следовательно, IAUI, ограничивая доступность нелицензионных сайтов и борясь с теневой экономикой, ограничивает денежные потоки на/из нелицензионных сайтов в Латвии на начальной стадии, что предотвращает их использование для деятельности, связанной с NILLTPFN.
"Инспекция осуществляет меры контроля NILLTPFNL как в офисах операторов, так и на очных игровых площадках, а также удаленно, подключаясь к интерактивным игровым площадкам и выполняя проверку транзакций и действия оператора в определенных случаях удаленно", - подчеркивает Лагановскис.
Риски в финансовом секторе и отрасли азартных игр
"И операторы азартных игр, и кредитные учреждения, как субъекты закона NILLTPFN, подчиняются ряду требований, которые должны выполняться всеми субъектами этого закона. Следует учитывать, что сектор операторов азартных игр очень многоуровневый - он состоит из залов для бинго, очных залов для игр, очных казино, тотализаторов, интерактивных азартных игр", - поясняют представители FID.
Так же, как услуги азартных значительно отличаются от услуг, предоставляемых кредитными учреждениями, они еще и отличаются между собой, а также объем деятельности их услуг, и уязвимость, которую можно использовать для отмывания денег, значительно отличается.
В Национальном отчете об оценке рисков NILLTPFN, разработанном FID в 2020 году, общий риск отмывания денег в сфере лотерей и организаторов азартных игр оценивается как средне-высокий.
В свою очередь, в подразделении услуг в этой области самый высокий риск отмывания денег был оценен у поставщиков услуг казино, за которыми следуют очные игровые залы и поставщики услуг интерактивных азартных игр.
"Средне-высокий риск отмывания денег в отрасли лотерей и азартных игр складывается из двух показателей: угроза отмывания денег со средней степенью риска, которую представляет для этого сектора отмывание денег в результате внутренней преступности, и трансграничные потоки наличных и безналичных платежей, а также средне-высокая уязвимость легализации преступных средств в услугах игровых залов, которые могут использоваться для отмывания денег", - заявили представители FID.
В секторе кредитных учреждений риск отмывания денег также оценивается как средне-высокий, однако рискообразующие показатели противоположны - угроза отмывания денег оценивается как средне-высокая, но меры, принятые сектором кредитных организаций в области противодействия отмыванию денег, привели к средней оценке уязвимости отмывания денег.
FID указывает, что операторы азартных игр, как и другие субъекты Закона о NILLTPFN, должны применять меры, указанные в главах II, III, IV и IV1 Закона о NILLTPFN - проводить оценки рисков и разрабатывать системы внутреннего контроля, а также проводить мониторинг клиентов.