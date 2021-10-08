Пт, 8.10.2021
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Требования к операторам азартных игр такие же, как и к банкам
Что в сфере по борьбе с отмыванием денег надо соблюдать операторам азартных игр?

ФОТО: Reuters / Scanpix

Отмывание денег и его предотвращение стало очень актуальной проблемой после того, как власти США пригрозили Латвии попаданием в "серый список". Чтобы избежать этого, был проведен "капитальный ремонт" финансовой системы и разработаны механизмы для финансовых учреждений по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем. Не все знают, что к лицензированным операторам азартных игр относятся практически идентичные условия.

Операторы интерактивных азартных игр и требования AML

Лицензированные в Латвии операторы интерактивных азартных игр - это современные технологические компании. Из-за использования искусственного интеллекта (AI) и других современных технологий отрасль получила название GameTech.

Технологии помогают разрабатывать и использовать ответственные игровые инструменты, позволяющие своевременно обнаруживать случаи, когда возникают подозрения о проблемной игре. Технологии также помогают выполнять требования борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (AML или Anti money laundering).

"Не все знают, что надзор за операторами, имеющими лицензию в Латвии в сфере легализации денежных средств, полученных преступным путем, идентичен надзору за банками и другими финансовыми учреждениями.

Требования AML строги как на европейском, так и на латвийском уровне. В Латвии лицензированные игровые операторы работают в строго контролируемой среде, предлагая безопасные и ответственные услуги. Работа операторов контролируется государством, эту функцию выполняет Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми (IUAI), а также Служба финансовой разведки (FID)", - поясняет Дайнис Ниедра, главный операционный директор Optibet.

Деятельность легальных сайтов интерактивных азартных игр, лицензированных в Латвии в сфере AML, регулируется рядом нормативных актов: директивами Европейского союза, оценкой транснациональных рисков Европейской комиссией, Национальной оценкой рисков. 

На уровне Латвии лицензированные операторы подпадают под действие Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFNL), Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики, Закона об азартных играх и лотереях, руководящих принципов для организаторов азартных игр и лотерей по созданию системы внутреннего контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также  руководящих принципов по созданию системы внутреннего контроля управления рисками международных и национальных санкций для компаний с капиталом, имеющих лицензию на организацию азартных игр и лотерей.

"Как видно, надзор является всеобъемлющим и строгим, лицензированные в Латвии операторы интерактивных азартных игр проходят те же проверки AML, что и банки: идентификация клиентов, оценка рисков, мониторинг клиентов, мониторинг транзакций клиентов, задержание подозрительных транзакций, отчетность FID, хранение документов, управление рисками санкций.

Ответственность операторов такая же, как и для финансовых учреждений, за нарушение вышеупомянутых законов, постановлений и требований предусмотрено наказание. Наказание может варьироваться от предупреждения до приостановки или закрытия сайта", - говорит Ниедра.

Лицензированные в Латвии игровые операторы предоставляют ответственные и безопасные услуги, которые могут быть одобрены обоими государственными учреждениями, контролирующими операторов. Однако в Латвии очень большой рынок нелегальных нелицензионных азартных игр, его доля составляет 44% от общего числа, или 44,7 миллиона евро. Это значительно больше, чем в Эстонии и Литве.

"Нелегальный рынок - это теневая экономика. Это неуплата налогов и уклонение от ответственности. Как в отношении принципов ответственной игры, которым не следуют нелегальные сайты, так и в отношении требований регистра самоотверженных лиц, а также в отношении соблюдения требований AML. В Латвии нелицензионные сайты не контролируются никаким государственным учреждением, незаконные сайты не принимают во внимание данные регистра самоотверженных лиц, требования AML к ним не применяются и не соблюдаются, поэтому риск получения преступных доходов высок", - говорит Ниедра.

Само государство в первую очередь заинтересовано в сокращении доли рынка нелегальных азартных игр. Лицензированные операторы тоже, и это, конечно, в интересах игроков. Чем меньше доля нелегальных сайтов, тем больше вклад легальной индустрии в экономику, тем безопаснее услуги и тем меньше вероятность того, что игроки из групп риска будут вовлечены в игру, и, наконец, финансовые риски и для страны в целом, и для отдельных игроков.

Чтобы легальные сайты могли конкурировать с предложениями нелегальных операторов, важно, чтобы юридическое регулирование отрасли было строгим, но разумным.

Например, чрезмерно строгие запреты на рекламу распространяются только на лицензированные сайты, в то время как нелицензионные заполняют поля своей довольно агрессивной рекламой. Невозможно запретить что-либо в интернете, закрыв один IP-адрес нелегального сайта, на сайте появляются два новых, Инспекция по азартным играм и лотереям (AUIA) и Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми (IUAI) давно и регулярно выполняют эту работу и знают, насколько сложно бороться с этими сайтами.

"Чтобы более успешно сотрудничать с государством в создании ответственной игровой среды, лицензированные в Латвии операторы интерактивных азартных игр объединились в Латвийскую ассоциацию интерактивных азартных игр (LIAB). Успешная борьба с нелегальными игорными сайтами также возможна только при сотрудничестве государства и индустрии. Чем меньше нелегальных сайтов, тем меньше риски AML для государства", - отмечает Ниедра.

Борьба с нелицензионными сайтами

Янис Лагановскис, начальник 2-го отдела Контрольного департамента IAUI, объясняет, что и организаторы азартных игр и лотерей, и банки подпадают под действие положений ч.1 ст.3 Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, поэтому эти субъекты должны соблюдать нормы закона.

"Сравнивая обязанности и права, указанные в Законе для надзорных органов, они не отличаются по своей сути, за исключением главы VII, которая предусматривает специальные дополнительные положения, применимые к кредитным учреждениям и финансовым учреждениям", - сказал Лагановскис.

Операторы лотерей и азартных игр должны проводить оценку рисков и развивать систему внутреннего контроля для эффективного управления рисками, присущими их операциям.

Система внутреннего контроля должна включать ряд процедур, например, порядок, в котором оценивается и документируется клиент, и анализируется деятельность клиента в стране проживания (регистрации), хозяйственная или личной деятельности клиента, используемые услуги и продукты, а также соответствующие каналы доставки и риски NILLTPF, связанные с проводимыми сделками.

Организаторы лотереи и азартных игр должны установить процедуры и объем, в котором, основываясь на проведении оценки риска NILLTPF клиентов и соблюдая установленные настоящим Законом и другими нормативными актами минимальные требования исследования клиентов, проводится мониторинг клиента, мониторинг транзакций и порядок обнаружения подозрительных транзакций.

Также должен быть определен порядок, в котором субъект закона воздерживается от совершения подозрительной операции и то, когда о подозрительных операциях и пороговых декларациях сообщается в Службу финансовой разведки. Лагановскис отмечает, что организаторам азартных игр необходимо установить порядок хранения и уничтожения информации и документов, полученных в ходе мониторинга клиента, а также в процессе отслеживания транзакций клиента.

Также важны права, обязанности и ответственность сотрудников, а также стандарты профессиональной квалификации и соответствия работников при исполнении требований настоящего Закона. Порядок, в котором обеспечивается внутреннее информирование о нарушениях требований настоящего Закона и оценка таких сообщений.

IAUI разработала и постоянно обновляет информацию и инструкции, чтобы гарантировать, что операторы азартных игр и лотерей имеют общее понимание об идентификации рисков NILTPF и создании системы внутреннего контроля путем разработки руководящих принципов по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также руководящие принципы управления ими в отрасли организации азартных игр и лотерей, и руководящие принципы для организаторов азартных игр и лотерей по созданию системы внутреннего контроля для предотвращения NILLTPF.

"Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми, обеспечивая защиту общественных интересов и прав игроков, а также требования Закона о предотвращении NILLTPF с 2014 года, ограничивает организацию нелицензированных интерактивных азартных игр и предоставление услуг, то есть принимает решение о приостановке работы неавторизованных сайтов (блокировке) и приостановке или прекращении финансовых операций с нелицензированными операторами азартных игр", - говорит Лагановскис.

Следовательно, IAUI, ограничивая доступность нелицензионных сайтов и борясь с теневой экономикой, ограничивает денежные потоки на/из нелицензионных сайтов в Латвии на начальной стадии, что предотвращает их использование для деятельности, связанной с NILLTPFN.

"Инспекция осуществляет меры контроля NILLTPFNL как в офисах операторов, так и на очных игровых площадках, а также удаленно, подключаясь к интерактивным игровым площадкам и выполняя проверку транзакций и действия оператора в определенных случаях удаленно", - подчеркивает Лагановскис.

Риски в финансовом секторе и отрасли азартных игр

"И операторы азартных игр, и кредитные учреждения, как субъекты закона NILLTPFN, подчиняются ряду требований, которые должны выполняться всеми субъектами этого закона. Следует учитывать, что сектор операторов азартных игр очень многоуровневый - он состоит из залов для бинго, очных залов для игр, очных казино, тотализаторов, интерактивных азартных игр", - поясняют представители FID.

Так же, как услуги азартных значительно отличаются от услуг, предоставляемых кредитными учреждениями, они еще и отличаются между собой, а также объем деятельности их услуг, и уязвимость, которую можно использовать для отмывания денег, значительно отличается.

В Национальном отчете об оценке рисков NILLTPFN, разработанном FID в 2020 году, общий риск отмывания денег в сфере лотерей и организаторов азартных игр оценивается как средне-высокий.

В свою очередь, в подразделении услуг в этой области самый высокий риск отмывания денег был оценен у поставщиков услуг казино, за которыми следуют очные игровые залы и поставщики услуг интерактивных азартных игр.

"Средне-высокий риск отмывания денег в отрасли лотерей и азартных игр складывается из двух показателей: угроза отмывания денег со средней степенью риска, которую представляет для этого сектора отмывание денег в результате внутренней преступности, и трансграничные потоки наличных и безналичных платежей, а также средне-высокая уязвимость легализации преступных средств в услугах игровых залов, которые могут использоваться для отмывания денег", - заявили представители FID.

В секторе кредитных учреждений риск отмывания денег также оценивается как средне-высокий, однако рискообразующие показатели противоположны - угроза отмывания денег оценивается как средне-высокая, но меры, принятые сектором кредитных организаций в области противодействия отмыванию денег, привели к средней оценке уязвимости отмывания денег.

FID указывает, что операторы азартных игр, как и другие субъекты Закона о NILLTPFN, должны применять меры, указанные в главах II, III, IV и IV1 Закона о NILLTPFN - проводить оценки рисков и разрабатывать системы внутреннего контроля, а также проводить мониторинг клиентов.

"Оператор лотерей и азартных игр должен проводить мониторинг клиента, проводя сделку с клиентом на сумму 2000 евро или более, как того требует четвертый подпункт ч.1. ст.11 Закона о NILLTPFN, сообщать о подозрительных транзакциях и подавать пороговые декларации в FID, если для конкретной группы субъектов закона NILLTPFN такая обязанность прописана в Правилах Кабинета Министров № 550 (вступает в силу с 1 октября этого года) о порядке и содержании представления отчетов о подозрительных операциях и пороговых декларациях", - указывают представители FID.

Пороговая декларация относится к операторам азартных игр, она предусматривает, что в FID нужно предоставлять пороговую декларацию для каждой транзакции на сумму 2000 евро или более, и в которой клиенту выплачивают выигрыш или рассчитываются с клиентом, и если клиент покупает, продает или обменивает средства, которые участвовали в азартных играх, или обменивает валюту с этой целью, пополняет счет для интерактивных азартных игр и интерактивной лотереи или выводит средства на сумму от 2000 евро.

Отвечая на вопрос, как поступать с поставщиками нелицензированных услуг азартных игр и можно ли применять к ним санкции в случае выявления нарушений в сфере AML, представители FID подчеркивают:

"Согласно постановлению, эти действия также могут осуществляться нелицензированными операторами азартных игр, и закон предусматривает, что эти действия являются отмыванием денег, как в тех случаях, когда человеку известно, что средства были получены преступным путем, так и в случаях, когда это лицо сознательно допускает, что средства были получены преступным путем. Нелицензированные операторы азартных игр также несут ответственность за отмывание денег в соответствии со ст. 195 Уголовного кодекса", - поясняет FID.

Однако FID утверждает, что это не учреждение надзора и контроля, поэтому FID не имеет права и не обязана осуществлять надзорные и контрольные меры в отношении субъектов закона NILLTPFN. Представители FID подчеркивают, что в каждой отрасли есть свой надзорный орган, а в сфере азартных игр - это IAUI.

Статья создана в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией интерактивных азартных игр (LIAB).


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