Совет по конкуренции разрешил Apollo Group приобрести 51% акций Lido
Совет по конкуренции (KP) одобрил сделку, по которой эстонская группа развлекательных услуг и общественного питания Apollo Group приобретет 51% акций Lido, сообщает LETA.
Совет по конкуренции (KP) одобрил сделку, по которой эстонская группа развлекательных услуг и общественного питания Apollo Group приобретет 51% акций Lido, сообщает LETA.
Соответствующие акции Apollo Group приобретет у компании Mirrow Institute, которая принадлежит эстонскому бизнесмену Ивару Венделину.
Остальные 49% акций Lido по-прежнему будут принадлежать Гунару Кирсонсу.
Apollo Group владеет книжными магазинами Apollo, кинотеатрами Apollo, Baltic Film Distribution, фреш-барами Blender, кафе-мороженым IceCafe и ресторанами O'Learys, KFC и Valpiano.
Apollo Group на 55% принадлежит холдингу MM Grupp, владельцем которого является эстонский бизнесмен Маргус Линнамяэ. Венделин владеет 45% акций Apollo Group.
В то же время Венделин является миноритарным акционером MM Grupp, в который входят фармацевтический ритейлер Magnum, медиагруппа Postimees Grupp, розничный продавец бытовой техники IM Arvutid. Группа также имеет долю в производителе ультраконденсаторов Skeleton Technologies Group. В международную медиагруппу, акционером которой является MM Grupp, входит и информационное агентство LETA.
Совет одобрил объединение, в результате которого MM Grupp приобретает решающее влияние над Treeland - компанией, зарегистрированной в Эстонии, которая владеет 51% акций Lido, свидетельствует информация, опубликованная Советом по конкуренции.
В совете отметили, что затронутые в результате объединения рынки - это рынок услуг повседневного питания в предприятиях общественного питания открытого типа на территории Риги, а также рынок услуг по аренде помещений в зоне общественного питания в торговых центрах Риги.
Оценивая информацию, предоставленную участниками рынка и имеющуюся в распоряжении KP, Совет по конкуренции пришел к выводу, что объединение не приведет к значительному снижению конкуренции и не создаст или не укрепит доминирующее положение на затронутых рынках в Латвии, где действуют стороны объединения. Таким образом, сделка разрешена.
Во избежание значительного снижения конкуренции в результате объединения сделкам объединения, соответствующим критериям, указанным в Законе о конкуренции, требуется разрешение Совета по конкуренции. Таким образом, совет обеспечивает государственный контроль над концентрацией рынков, чтобы не происходили структурные изменения, в результате которых потребители имеют ограниченные возможности в долгосрочной перспективе или вынуждены приобретать товары и услуги по неконкурентоспособной цене.
Уже сообщалось, что эстонская группа по оказанию услуг развлечений и общественного питания Apollo Group планирует приобрести 51% акций предприятия общественного питания Lido.
Сумму сделки стороны не разглашают.
Оборот Lido Group в 2019 году составил 56,123 миллиона евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, при этом убытки составили 102 778 евро по сравнению с прибылью годом ранее. Финансовые результаты компании и ее группы за 2020 год еще не опубликованы.
Компания Lido зарегистрирована в сентябре 1991 года, ее уставный капитал составляет 1,292 миллиона евро. В группу входят дочерние предприятия Lido Domina, Lido nekustamie īpašumi, зарегистрированные в Эстонии компании Lido Eesti, Lido Mustamae и Odil Eesti, а также компания Kirsons, зарегистрированная в Германии.