Совет по конкуренции разрешил Apollo Group приобрести 51% акций Lido

Соответствующие акции Apollo Group приобретет у компании Mirrow Institute, которая принадлежит эстонскому бизнесмену Ивару Венделину.

Остальные 49% акций Lido по-прежнему будут принадлежать Гунару Кирсонсу.

Apollo Group владеет книжными магазинами Apollo, кинотеатрами Apollo, Baltic Film Distribution, фреш-барами Blender, кафе-мороженым IceCafe и ресторанами O'Learys, KFC и Valpiano.

Apollo Group на 55% принадлежит холдингу MM Grupp, владельцем которого является эстонский бизнесмен Маргус Линнамяэ. Венделин владеет 45% акций Apollo Group.

В то же время Венделин является миноритарным акционером MM Grupp, в который входят фармацевтический ритейлер Magnum, медиагруппа Postimees Grupp, розничный продавец бытовой техники IM Arvutid. Группа также имеет долю в производителе ультраконденсаторов Skeleton Technologies Group. В международную медиагруппу, акционером которой является MM Grupp, входит и информационное агентство LETA.

Совет одобрил объединение, в результате которого MM Grupp приобретает решающее влияние над Treeland - компанией, зарегистрированной в Эстонии, которая владеет 51% акций Lido, свидетельствует информация, опубликованная Советом по конкуренции.

Совет не обнаружил значительного ущерба для конкуренции, поэтому принял решение разрешить сделку.

В совете отметили, что затронутые в результате объединения рынки - это рынок услуг повседневного питания в предприятиях общественного питания открытого типа на территории Риги, а также рынок услуг по аренде помещений в зоне общественного питания в торговых центрах Риги.

Оценивая информацию, предоставленную участниками рынка и имеющуюся в распоряжении KP, Совет по конкуренции пришел к выводу, что объединение не приведет к значительному снижению конкуренции и не создаст или не укрепит доминирующее положение на затронутых рынках в Латвии, где действуют стороны объединения. Таким образом, сделка разрешена.

Во избежание значительного снижения конкуренции в результате объединения сделкам объединения, соответствующим критериям, указанным в Законе о конкуренции, требуется разрешение Совета по конкуренции. Таким образом, совет обеспечивает государственный контроль над концентрацией рынков, чтобы не происходили структурные изменения, в результате которых потребители имеют ограниченные возможности в долгосрочной перспективе или вынуждены приобретать товары и услуги по неконкурентоспособной цене.

Уже сообщалось, что эстонская группа по оказанию услуг развлечений и общественного питания Apollo Group планирует приобрести 51% акций предприятия общественного питания Lido.

Сумму сделки стороны не разглашают.

Оборот Lido Group в 2019 году составил 56,123 миллиона евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, при этом убытки составили 102 778 евро по сравнению с прибылью годом ранее. Финансовые результаты компании и ее группы за 2020 год еще не опубликованы.