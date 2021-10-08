Потребительские цены за год выросли на 4,8%. Что подорожало больше всего?

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жилищным сектором, вырос за месяц на 3,1%. Средний уровень цен на тепловую энергию повысился на 10,1%, что в основном было вызвано изменением тарифа на тепловую энергию в Риге с 1 сентября. Подорожали электроэнергия, услуги по ремонту и обслуживанию жилья, твердое топливо, но подешевела аренда жилья.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц снизился на 0,1%, в основном из-за падения цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подорожало на 0,1%, в том числе автомобильный газ - на 3,3%. Подешевело дизельное топливо - на 0,4% и бензин - на 0,4%. Выросли цены на подержанные автомобили.

Средний уровень цен на развлекательные и культурные товары и услуги вырос за месяц на 0,8%.

С началом нового учебного года повысился средний уровень цен на услуги высшего образования (+3,2%) и дошкольного образования (+5,4%).

В группе различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 1%. В связи с завершением акций выросли цены на товары личной гигиены и косметические товары (+1,1%).

В других группах наиболее значительный рост цен в течение месяца пришелся на средства по уборке и уходу за домом, услуги общественного питания. При этом упали цены на спиртные напитки.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в разрезе года оказало подорожание товаров и услуг, связанных с жилищным сектором, транспортом, продуктов питания и безалкогольных напитков, одежды и обуви, медицинских услуг, алкогольных напитков и табачных изделий.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жилищным сектором, увеличился за год на 6,8%, в основном за счет повышения тарифов на природный газ на 51,3%. Подорожали электричество, теплоэнергия, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, аренда жилья, твердое топливо, вывоз мусора, а также материалы для обслуживания и ремонта жилья.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 3,8%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказали свежие овощи (+23,4%) и картофель (+40%). Подорожали сыр и творог (+5%), йогурт (+10,3%), молочные продукты (+4,8%), молоко (+3,6%). Подорожало мясо птицы (+12,2%), сушеное, соленое или копченое мясо (+1,1%), мясные продукты (+2,7%) и свинина (+1,6%). Стали дороже также растительное масло (+20,7%), мука и другие крупы (+9,1%), рис (+12,1%), оливковое масло (+9,9%) и маргарин (+13,1%). Подешевели кофе (-2,4%), хлеб (-1,8%), свежие фрукты (-2,5%), масло (-5,1%) и яйца (-2,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 2%, в том числе цены на табачные изделия выросли на 3,7%, на алкогольные напитки - на 1,1% в основном за счет подорожания крепких спиртных напитков и пива.

Средний уровень цен на одежду и обувь за год увеличился на 3,6%, в том числе обувь подорожала на 5,3%, одежда - на 3,2%.

Средний уровень цен на жилищные товары и услуги за год увеличился на 10,1%. Цены выросли в основном на тепло, природный газ и электроэнергию. Подорожали услуги по эксплуатации и ремонту жилья, твердое топливо, вывоз мусора, аренда жилья, а также материалы для обслуживания и ремонта жилья.

В группе здравоохранения цены выросли за год на 3,2%. Подорожали услуги врачей специалистов и стоматологические услуги. В то же время дешевле стала фармацевтическая продукция, в основном компенсируемые лекарства.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 9,4% за счет роста цен на топливо на 19,3%, в том числе дизельное топливо подорожало на 19,7%, бензин - на 17,3%, автомобильный газ - на 28,6%. Увеличился средний уровень цен на подержанные автомобили и шины, а пассажирские авиаперевозки стали дешевле.