Пт, 8.10.2021
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Лиене Ципуле, руководитель NMPD

Потребительские цены за год выросли на 4,8%. Что подорожало больше всего?

ФОТО: AFP/SCANPIX

В сентябре этого года по сравнению с августом потребительские цены в Латвии выросли на 1,1%, а годовая инфляция составила 4,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос в августе на 1,3% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Наиболее существенное влияние на изменение цен в сентябре этого года по сравнению с августом оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, отдыхом и культурой, на одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки, образование, а также снижение цен на товары и услуги, связанные с транспортом.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,6%.

Наиболее существенное влияние на повышение среднего уровня цен в этой группе оказал рост цен на свежие овощи (+5,4%). По окончании скидочных акций выросли цены на кофе (+3,9%), сыр и творог (+3%), вяленое, соленое или копченое мясо (+1,2%), муку и другие крупы (+4%), йогурт (+3,6%), молочные продукты (+1,4%), рыбные консервы и морепродукты (+3,1%), мороженое (+3%) и молоко (+1,4%). В результате акций снизились цены на мясо птицы (-4,7%) и яйца (-6%), а под влиянием сезонных факторов снизился средний уровень цен на картофель (-6,6%) и свежие фрукты (-2,1%).

В группе одежды и обуви цены в сентябре 2021 года по сравнению с июлем выросли на 3,7%, в том числе цены на одежду - на 3%, а на обувь - на 6,3%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жилищным сектором, вырос за месяц на 3,1%. Средний уровень цен на тепловую энергию повысился на 10,1%, что в основном было вызвано изменением тарифа на тепловую энергию в Риге с 1 сентября. Подорожали электроэнергия, услуги по ремонту и обслуживанию жилья, твердое топливо, но подешевела аренда жилья.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц снизился на 0,1%, в основном из-за падения цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подорожало на 0,1%, в том числе автомобильный газ - на 3,3%. Подешевело дизельное топливо - на 0,4% и бензин - на 0,4%. Выросли цены на подержанные автомобили.

Средний уровень цен на развлекательные и культурные товары и услуги вырос за месяц на 0,8%.

С началом нового учебного года повысился средний уровень цен на услуги высшего образования (+3,2%) и дошкольного образования (+5,4%).

В группе различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 1%. В связи с завершением акций выросли цены на товары личной гигиены и косметические товары (+1,1%).

В других группах наиболее значительный рост цен в течение месяца пришелся на средства по уборке и уходу за домом, услуги общественного питания. При этом упали цены на спиртные напитки.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в разрезе года оказало подорожание товаров и услуг, связанных с жилищным сектором, транспортом, продуктов питания и безалкогольных напитков, одежды и обуви, медицинских услуг, алкогольных напитков и табачных изделий.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жилищным сектором, увеличился за год на 6,8%, в основном за счет повышения тарифов на природный газ на 51,3%. Подорожали электричество, теплоэнергия, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, аренда жилья, твердое топливо, вывоз мусора, а также материалы для обслуживания и ремонта жилья.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 3,8%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказали свежие овощи (+23,4%) и картофель (+40%). Подорожали сыр и творог (+5%), йогурт (+10,3%), молочные продукты (+4,8%), молоко (+3,6%). Подорожало мясо птицы (+12,2%), сушеное, соленое или копченое мясо (+1,1%), мясные продукты (+2,7%) и свинина (+1,6%). Стали дороже также растительное масло (+20,7%), мука и другие крупы (+9,1%), рис (+12,1%), оливковое масло (+9,9%) и маргарин (+13,1%). Подешевели кофе (-2,4%), хлеб (-1,8%), свежие фрукты (-2,5%), масло (-5,1%) и яйца (-2,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 2%, в том числе цены на табачные изделия выросли на 3,7%, на алкогольные напитки - на 1,1% в основном за счет подорожания крепких спиртных напитков и пива.

Средний уровень цен на одежду и обувь за год увеличился на 3,6%, в том числе обувь подорожала на 5,3%, одежда - на 3,2%.

Средний уровень цен на жилищные товары и услуги за год увеличился на 10,1%. Цены выросли в основном на тепло, природный газ и электроэнергию. Подорожали услуги по эксплуатации и ремонту жилья, твердое топливо, вывоз мусора, аренда жилья, а также материалы для обслуживания и ремонта жилья.

В группе здравоохранения цены выросли за год на 3,2%. Подорожали услуги врачей специалистов и стоматологические услуги. В то же время дешевле стала фармацевтическая продукция, в основном компенсируемые лекарства.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 9,4% за счет роста цен на топливо на 19,3%, в том числе дизельное топливо подорожало на 19,7%, бензин - на 17,3%, автомобильный газ - на 28,6%. Увеличился средний уровень цен на подержанные автомобили и шины, а пассажирские авиаперевозки стали дешевле.

В других группах потребительских товаров наиболее значительное подорожание в течение года наблюдалось на мебель, телекоммуникационные услуги, услуги в сфере отдыха и спорта, услуги ресторанов и кафе, парикмахерских и салонов красоты, цветочных салонов, в группе средств личной гигиены и косметических товаров. Дешевле стало автострахование.


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