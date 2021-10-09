Банкротства, падение оборота и недовольство клиентов: торговые центры о новых ограничениях

Akropole

Между тем глава ТЦ Akropole Зане Кактина подчеркнула, что Akropole будет соблюдать все установленные правительством ограничения, направленные на обуздание распространение болезни.

"Мы будем внимательно следить за решениями правительства и следовать им. При этом мы активно общаемся с нашими арендаторами и, при необходимости, поможем им адаптироваться к новым ограничениям", - добавила Кактиня.

Galerija Centrs

Торговые центры еще не оправились от прежних ограничений Covid-19, и их убытки по-прежнему очень велики, поэтому в случае новых ограничений государственная поддержка должна быть значительной, так ситуацию прокомментировала руководитель торгового центра Galerija Centrs Ивета Приедите.

На вопрос, прогнозирует ли Galerija Centrs значительное сокращение количества клиентов, если для входа в торговые центры будет разрешен только действующий сертификат Covid-19, Приедите ответила, что количество вакцинированных в стране составляет около 50%, следовательно и поток посетителей может упасть примерно на 50%.

Она также не исключила, что, введя ограничения на посещение торговых центров, найдутся арендаторы, которые решат покинуть помещения Galerijas Centrs.

"Это вполне реальная ситуация, с которой мы сталкивались при принятии всех решений ранее. Будут ли арендаторы искать помещения, где они будут доступны для своих клиентов? Однозначно! Во время строгих ограничений арендаторам в торговых центрах, возможно, придется "перезимовать", - добавила руководитель торгового центра.

Domina Shopping

Директор ТЦ Domina Shopping Дина Бунце также признала, что падение потока покупателей в Domina неизбежно - как минимум, оно может составить минус 50% или даже больше. "Это будет драматический удар для всей индустрии торговых центров, потому что лета было недостаточно для восстановления нашего бизнеса", - сказала Бунце.

По ее мнению, (на тот момент еще планируемые) ограничения не вселяют уверенности в стабильности всех арендаторов торгового центра. "И этот этап, вероятно, будет особенно болезненным для небольших и местных магазинчиков, у которых нет больших финансовых резервов, поэтому может начаться волна банкротств", - предсказала Бунце.

​Она добавила, что введение ограничений дорого обойдется бизнесу. "Некоторые примеры: потребуется удвоить стоимость расходов на охрану для контроля покупателей. Также необходимо будет предоставить скидки, чтобы помочь арендаторам пережить этот этап. Кроме того, придется покрывать дополнительные коммунальные расходы. Поэтому мы очень надеемся, что вместе с ограничениями правительство предложит и рациональные механизмы подержки", - заключила директор Domina Shopping.

Мнение Альянса девелоперов недвижимости

Тем временем председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс заявил, что в большинстве случаев торговые центры не способны разделить потоки вакцинированных и невакцинированных клиентов, обеспечив отдельный вход каждому потоку.

"Магазины с товарами первой необходимости расположены в разных местах торгового центра, они не привязаны к конкретным входам, и ограничение потоков к ним также противоречит требованиям эвакуации и пожарной безопасности. Общие зоны торгового центра на самом деле похожи на улицу с различными магазинами", - пояснил Ванагс.

Поэтому организация предложила Министерству здравоохранения и Министерству экономики рассмотреть вариант, при котором проверка сертификатов о вакцинации проводилась бы у магазинов второстепенных товаров, а не у входа в торговый центр.

Ванагс подчеркнул, что, если настаивать на непродуманном решении по разделению потоков, большое количество торговых центров будет вынуждено разрешить доступ во все помещения торгового центра только вакцинированным лицам.

Это, в свою очередь, будет означать, что, например, продуктовые магазины или аптеки в супермаркетах не будут доступны непривитым людям.

"В результате непривитые будут скапливаться в небольших продуктовых и других магазинах за пределами торговых центров, где плохая вентиляция и ниже возможность рассеивания посетителей по магазину, что еще сильнее усугубит эпидемиологическую ситуацию", - сказал Ванагс.